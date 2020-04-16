بعد صدور أمر ملكي... السعودية تعدم مواطنا عربيا أثار الذعر في "موسم الرياض"

أصدرت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الخميس، بيانا، بشأن تنفيذ حكم الإعدام بحق مقيم يمني نفذ هجوما إرهابيا على إحدى الفرق الاستعراضية، وأثار ذعرا في موسم الرياض.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان لها ، إن "عماد عبدالقوي المنصوري (يمني الجنسية) أقدم على الهجوم الإرهابي المسلح بآلة حادة على إحدى الفرق الاستعراضية المشاركة في موسم الرياض، وطعن أفراد الفرقة وأحد حراس الأمن، وترويع الناس وإحداث الفوضى والرعب في الحضور بتكليف من أحد قادة تنظيم القاعدة الإرهابي في اليمن وانتمائه لذلك التنظيم واشتراكه معه في القتال.

وأضاف البيان: "بفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام له بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة الجزائية المتخصصة، وتم الحكم عليه بإقامة حد الحرابة وأن تكون عقوبته القتل، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة، ومن المحكمة العليا، فيما صدر أمر ملكي قضى بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بإقامة حد الحرابة بحق الجاني الذكور وذلك بقتله"، مؤكد أنه "تم تنفيذ حكم القتل حداً بالجاني اليوم بمدينة الرياض بمنطقة الرياض".

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، قد تداولوا مؤخرا، مقاطع فيديو وصورا لعرض مسرحي في موسم الرياض بينما يقوم شخص باقتحام العرض ومهاجمة الممثلين.

وقالت السلطات السعودية إن الحادث اعتداء بالطعن على رجلَيْن وامرأة من أعضاء فرقة مسرحية خلال تقديمهم عرضًا حيًّا لإحدى الفعاليات المقامة على مسرح حديقة الملك عبد الله بن عبد العزيز بحي الملز وسط العاصمة الرياض.