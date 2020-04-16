الجيش اليمني يعلن توثيق 183 اعتداء من "أنصار الله" على مواقعه

أعلن الجيش اليمني، أن جماعة "أنصار الله" نفذت 183 اعتداء خلال اليومين الماضيين على مواقعه وقواته في مختلف الجبهات في اليمن.

وأوضح الجيش، في بيان له ، نشرته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التابعة لحكومة عبد ربه منصور هادي، أن "ميليشيات الحوثي استغلت التزام الجيش الوطني وتحالف دعم الشرعية بوقف إطلاق النار، الذي بدأ سريانه الخميس الماضي، من جانب واحد، استجابة لدعوة الأمم المتحدة".

وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، إن "الجيش الوطني صد عدة هجمات شنتها الميليشيات الحوثية على مواقع عسكرية شمال الجوف، وفي مديرية نهم، وصرواح، والبيضاء، وحرض"، مؤكدا أن الجيش الوطني "أفشل محاولات تسلل إلى بعض الطرقات والمنشآت العامة بغرض زراعة الألغام والعبوات الناسفة".

وأضاف أن "الميليشيات الحوثية استمرت في اعتداءاتها على مواقع الجيش الوطني على امتداد مسرح العمليات بالقذائف الصاروخية والمدفعية والهاون والدبابات وبمختلف أنواع العيارات"، مشيرا إلى استمرار الميليشيات في حشد التعزيزات البشرية والآليات والمعدات القتالية وبناء التحصينات وحفر الخنادق وزراعة الألغام.

وكان التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، قال إننا "نحتفظ بحق الرد المشروع والدفاع عن النفس في الجبهات أمام الحوثيين"، مؤكدا أن خروقات وقف النار من قبل جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) بلغت حتى اليوم 547 خرقا.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، الأربعاء الماضي، وقفا شاملا لإطلاق النار في اليمن لمدة أسبوعين لمواجهة تبعات تفشي فيروس كورونا.