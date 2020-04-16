وكالة الأنباء اللبنانية: طائرات حربية إسرائيلية تحلق في سماء بيروت

ونلقت الوكالة عن مراسلها، إن "الطيران الحربي الإسرائيلي المعادي يحلق في هذه الأثناء في سماء العاصمة بيروت في طلعات استطلاعية متتالية".
وأضافت الوكالة أن "الطيران الحربي الإسرائيلي المعادي يحلق أيضا في سماء النبطية وقرى وبلدات إقليم التفاح على علو متوسط".
الطيران الحربي الاسرائيلي يحلق في سماء العاصمة #بيروتhttps://t.co/2lCPwv3CAR— National News Agency (@NNALeb) April 16, 2020
كما حلق الطيران الحربي الإسرائيلي، فوق قرى وبلدات مرجعيون على علو منخفض.
وذكرت وكالة "النشرة" اللبنانية أن الطيران الإسرائيلي المسير يواصل تحليقه في أجواء العاصمة بيروت والضاحية الجنوبية، منذ عصر الأمس، على علو متوسط وبشكل مكثف.
وبحسب الوكالة، فإن الخروقات الإسرائيلية للأجواء اللبنانية في الأيام الأخيرة قد ازدادت، خصوصا في المنطقة الجنوبية وصولا إلى بيروت.
وشهدت الضاحية الجنوبية لبيروت في الأشهر الماضية عملية إسقاط لبعض طائرات التجسس الإسرائيلية التي حاولت استهداف مراكز أمنية تابعة لـ"حزب الله" اللبناني.
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