العراق يحصل على استثناء أوروبي لإعادة مواطنيه العالقين

أعلن وزير الخارجية العراقية، محمد علي الحكيم، في بيان تلقته مراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم، قائلا:
"إن الخارجية العراقية، تعرب عن امتنانها لحكومات ألمانيا، وبلغاريا، ورومانيا، والمجر، وسلوفاكيا، وجمهورية التشيك، والنمسا، وبولندا، وبعثة الاتحاد الأوروبي في بغداد لمنح أذونات رحلة الخطوط الجوية العراقية لغرض إعادة مواطنينا العالقين من ألمانيا".
واستطاع العراق، من خلال التنسيق المشترك بين وزارتي الخارجية والنقل، بإسطولها الجوي، إعادة أكثر من 4 آلاف مسافر عراقي عالق في الخارج، منذ أواخر مارس/ آذار الماضي، ومطلع أبريل الجاري، إلى الآن.
تود وزارة الخارجية أن تعرب عن امتنانها لحكومات #ألمانيا،#وبلغاريا،#ورومانيا، #والمجر،#وسلوفاكيا،#وجمهورية #التشيك،#والنمسا،#وبولندا، #وبعثة_الاتحاد_الأوروبي في #بغداد لمنح أذونات رحلة الخطوط الجوية العراقية لغرض اعادة مواطنينا العالقين من #ألمانيا.— وزارة الخارجية العراقية (@Iraqimofa) April 16, 2020
محمد علي الحكيم
وزيرالخارجية pic.twitter.com/CZRl0IL6bk
يذكر أن وزير النقل وجه الناقل الوطني بتهيئة أسطوله لتنفيذ الرحلات الاستثنائية المباشرة وإعادة العراقيين الذين غادروا البلاد خلال الأشهر الثلاثة الماضية ولم يتمكنوا من العودة بسبب إيقاف حركة الطيران وفق قرارات لجنة الأمر الديواني (55) لسنة 2020.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)