العراق يحصل على استثناء أوروبي لإعادة مواطنيه العالقين

حصل العراق، اليوم الخميس، على أذونات من دول أوروبية، لإعادة مواطنيه العالقين، في رحلة استثنائية.

أعلن وزير الخارجية العراقية، محمد علي الحكيم، في بيان تلقته مراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم، قائلا:

"إن الخارجية العراقية، تعرب عن امتنانها لحكومات ألمانيا، وبلغاريا، ورومانيا، والمجر، وسلوفاكيا، وجمهورية التشيك، والنمسا، وبولندا، وبعثة الاتحاد الأوروبي في بغداد لمنح أذونات رحلة الخطوط الجوية العراقية لغرض إعادة مواطنينا العالقين من ألمانيا".

واستطاع العراق، من خلال التنسيق المشترك بين وزارتي الخارجية والنقل، بإسطولها الجوي، إعادة أكثر من 4 آلاف مسافر عراقي عالق في الخارج، منذ أواخر مارس/ آذار الماضي، ومطلع أبريل الجاري، إلى الآن.

يذكر أن وزير النقل وجه الناقل الوطني بتهيئة أسطوله لتنفيذ الرحلات الاستثنائية المباشرة وإعادة العراقيين الذين غادروا البلاد خلال الأشهر الثلاثة الماضية ولم يتمكنوا من العودة بسبب إيقاف حركة الطيران وفق قرارات لجنة الأمر الديواني (55) لسنة 2020.