السلطات التونسية تحبط مخططا إرهابيا لنشر فيروس كورونا بين عناصر الأمن

قالت "بوابة أفريقيا" الإخبارية إن الوحدة الوطنية التونسية للأبحاث في جرائم الإرهاب بإدارة مكافحة الإرهاب للحرس الوطني تمكنت من إفشال مخطط إرهابي لأحد العناصر التكفيرية في محافظة قبلي، جنوبي البلاد، مسرح حديثا من السجن بعد تورطه في قضية عدلية ذات صبغة إرهابية.

وصرح الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني، العقيد حسام الدين الجبابلي، بأن "هذا العنصر الإرهابي استغل سلطته المعنوية على باقي العناصر التكفيرية بالجهة, خاصة أولئك الحاملين لأعراض فيروس كورونا المستجد والخاضعين للمراقبة الإدارية, قصد تحريضهم على تعمد العطس والسعال ونشر البصاق في كل مكان خلال تواجدهم داخل مقر الوحدة الأمنية بمناسبة إجراءات المراقبة الإدارية وذلك بهدف إصابة الأمنيين بالعدوى ".

وأضاف الجبابلي أنه تم بالتنسيق مع مصلحة التوقي من الإرهاب بإقليم الحرس الوطني بقبلي, سماع أحد العناصر التكفيرية ممن تم تحريضهم ليعترف بتلقيه لمثل هذه التعليمات وعجزه عن القيام بذلك باعتبار الإجراءات الوقائية التي تم اتخاذها بالوحدة الأمنية للحيلولة دون دخوله المقر.

ووفق آخر البيانات الصادرة عن وزارة الصحة التونسية، أمس الأربعاء، بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المستجد 780 حالة مؤكدة.