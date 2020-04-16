شركة الاتحاد للطيران الإماراتية تحدد موعدا لاستئناف رحلاتها

حددت شركة الاتحاد للطيران الإماراتية مطلع مايو/ أيار المقبل، موعدا لاستئناف رحلات الركاب، بهدف العودة تدريجيا لاستئناف رحلاتها المنتظمة بالكامل في حال تحسن الأوضاع العالمية.

ووفقا لوكالة "رويترز"، أكد الرئيس التنفيذي للشركة توني دوغلاس، في بيان "أن شركة الطيران تحظى بدعم كامل من المساهم الحكومي في الشركة، لكي تستأنف بشكل جزئي رحلات نقل الركاب اعتبارا من مطلع مايو/ أيار".

وأضاف دوغلاس: "كم الإنجازات المكتسبة عبر استراتيجيتنا المتواصلة على صعيد تحويل الأعمال من جهة والدعم الثابت من قبل مساهمنا من جهة أخرى، جعلا الاتحاد في وضع قوي نسبيا لتجاوز أية حالة من عدم الاستقرار".

في غضون ذلك، أعلنت شركة طيران الإمارات، إطلاق 3 رحلات من دبي إلى مانيلا، وذلك خلال الأسبوع المقبل.

وصرحت طيران الإمارات أن الرحلات المنطلقة إلى عاصمة الفلبين، ستكون أيام 20 و22 و24 أبريل/ نيسان الجاري؛ "لإتاحة المجال أمام الفلبينيين في الدولة للعودة إلى بلادهم"، وفقا لما نشرته صحيفة "البيان" الإماراتية.

Emirates announces limited passenger services from Dubai to Algiers, Chicago, Jakarta, Kabul, Manila, Tunis and Taipei. @DXB https://t.co/6OmtWsihkl pic.twitter.com/6Ds7J3GJvY — Emirates Airline (@emirates) April 13, 2020

وأَضافت الشركة أنها "ستسمح فقط للمواطنين الفلبينيين وغيرهم من الذين يستوفون شروط الدخول إلى الفلبين بالسفر على هذه الرحلات، ويتعين على جميع المسافرين الامتثال لجميع متطلبات الوجهة المقصودة".

وأشارت طيران الإمارات إلى أنه "يمكن للراغبين الحجز على هذه الرحلات مباشرة عبر موقعها الإلكتروني أو عن طريق وكلاء السفر".

وتابعت أنه "يتعين على جميع المسافرين اتباع قواعد التباعد الاجتماعي وارتداء أقنعتهم الخاصة أثناء عمل إجراءات السفر في المطار وعلى متن الطائرة طوال الرحلة، كما ينبغي عليهم الوصول إلى المبنى 3 في مطار دبي الدولي قبل ثلاث ساعات من موعد انطلاق الرحلة لعمل إجراءات السفر".

يشار إلى أن الإمارات كانت قد شغلت رحلتين هذا الأسبوع، لنقل الزوار والمقيمين الفلبينيين من دبي إلى مانيلا.