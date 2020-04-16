ضاحي خلفان: "اليمن الشمالي" لن يتعافى طالما أذعن للحوثي... ولو بقي 100 عام

كتب القائد السابق لشرطة إمارة دبي، ضاحي خلفان، يعلق على الأوضاع في اليمن في ظل الظروف الحالية التي تمر بها المنطقة.

وقال خلفان على حسابه الرسمي في موقع "تويتر": "أنا بصفتي الشخصية لا أرى أن اليمن الشمالي سيتعافى طالما أذعن للحوثي ولو بقي 100 عام".

وكان التحالف العربي الذي يدعم الجيش اليمني في مواجهة جماعة "أنصار الله" قد أعلن الأربعاء الماضي، وقفا شاملا لإطلاق النار في اليمن، بداية من الخميس، وهي فترة قابلة للتمديد، استجابة لدعوة المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، واتخاذ خطوات عملية لبناء الثقة بين الطرفين في الجانب الإنساني والاقتصادي.

ميدانيا اتهم الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، أمس الأربعاء، جماعة أنصار الله "الحوثيين"، بارتكاب 183 اعتداءً على مواقعه وقواته في مختلف جبهات القتال خلال الـ48 ساعة الماضية، و" استغلال التزامه بوقف إطلاق النار".

انا بصفتي الشخصية لا ارى ان اليمن الشمالي سيتعافى طالما اذعن للحوثي ولو بقي 100 عاما. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) April 16, 2020

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبثُ من الرياض، عن مصدر بالمركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، إن "اعتداءات الحوثيين تنوّعت بين شن هجمات وقصف بالمدفعية والعيارات المتنوعة وحشد التعزيزات البشرية والآليات القتالية إلى مواقعهم في مختلف الجبهات مستغلّة غياب طيران التحالف".

وشن طيران التحالف العربي، اليوم الخميس، غارات على العاصمة صنعاء وضواحيها وسط اليمن.

وأفاد مصدر عسكري يمني لوكالة "سبوتنيك"، بأن طيران التحالف استهدف بـ3 غارات جبل الحفا الذي يضم معسكراً لقوات الحرس الجمهوري (نخبة الجيش اليمني سابقاً) الذي تسيطر عليه جماعة أنصار الله "الحوثيين" شرق صنعاء.