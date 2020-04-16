بشرى سارة من الداخلية السعودية للمواطنين بشأن "الهوية"

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الخميس، تمديد صلاحية الهوية الوطنية المنتهية، لمدة شهرين.

ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن الوزارة قررت مد صلاحيات الهوية، خلال فترة تعليق الحضور لمقرات العمل في الجهات الحكومية.

وقالت الوزارة "إنه في إطار الجهود الحثيثة التي تقوم بها المملكة لمواجهة آثار وتبعات جائحة فيروس كورونا، وحرصا على استدامة حصول المواطنين والمواطنات على الخدمات دون تعطل، فقد تقرر، تمديد مدة صلاحية الهوية الوطنية المنتهية خلال فترة تعليق الحضور لمقرات العمل في الجهات الحكومية".

وتابعت "يكون التمديد لمدة شهرين في الأنظمة الآلية دون الحاجة لمراجعة مكاتب الأحوال المدنية".

وأوضحت الوزارة "على الجهات ذات العلاقة قبول الهوية الوطنية المنتهية صلاحيتها وفق الآلية المعتمدة".

على جانب آخر، صرح وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، أمس الأربعاء، أن مجموعة الـ20 خصصت 7 تريليونات دولار لمواجهة تداعيات تفشي وباء كورونا المستجد (كوفيد-19).

تمديد صلاحية بطاقة الهوية الوطنية المنتهية لمدة شهرين. pic.twitter.com/EvUwLqa4bl — وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) April 16, 2020

وأضاف الجدعان في تصريحات نقلتها قناة "العربية": "سنتجاوز هذه الأزمة وسنخرج أكثر تعافيا"، مشيرا إلى أنه تم العمل على توفير مساعدات مالية للدول النامية.

وأفاد وزير المالية السعودي في تصريحاته: "نسعى إلى تجاوز الأزمة وتحقيق التعافي الاقتصادي مستقبلا، حيث أن وباء كورونا قد ألقى بثقله على شعوبنا واقتصاداتنا"، مشددا على أن "مجموعة الـ 20 مصممة على مواجهة تداعيات كورونا".

وبلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في السعودية 5862 حالة فيما بلغ عدد الوفيات بالفيروس ذاته 79 حالة وفاة.