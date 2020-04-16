الخارجية البريطانية: الإمارات تساعدنا على مكافحة كورونا

قالت وزارة الخارجية البريطانية، إن التعاون بين المملكة المتحدة والإمارات، يساهم في دعم جهود مكافحة فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة).

جاء ذلك في تدوينة على الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية البريطانية، على "تويتر"، اليوم الخميس.

وقالت الوزارة: "وزير شؤون الشرق الأوسط جيمس كليفرلي أعرب عن شكره لنظيره وزير خارجية الإمارات أنور قرقاش، لما قدمته بلاده من دعم بإبقاء مطاراتها مفتوحة من أجل عودة البريطانيين إلى بلدهم".

وتابعت: "التعاون البريطاني الإماراتي يساعدنا في مواجهة التحديات المتمثلة بفيروس كورونا".

وزير شؤون الشرق الأوسط جيمس كليفرلي أعرب عن شكره لنظيره الإماراتي د.أنور قرقاش @AnwarGargash لما قدمته #الإمارات🇦🇪 من دعم بإبقائها لمطاراتها مفتوحة لأجل عودة البريطانيين إلى بلدهم: "التعاون البريطاني🇬🇧-الإماراتي🇦🇪 يساعدنها في مواجهة التحديات المتمثلة بفيروس #كورونا." pic.twitter.com/8JQqWGhtOS — 🇬🇧وزارة الخارجية البريطانية (@FCOArabic) April 16, 2020

يذكر أن شركة طيران الإمارات، أعلنت يوم الاثنين الماضي، تشغيل رحلات ركاب محدودة لأكثر من وجهة، وذلك بعد أسابيع من وقف حركة الطيران على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد عبر أغلب دول العالم.

وجاء في بيان الشركة أنه "تخطط طيران الإمارات لتشغيل خدمات ركاب إلى كل من جاكرتا وتايبيه وشيكاغو وتونس والجزائر وكابول، بالإضافة إلى الرحلات التي بدأت تشغيلها مؤخراً إلى كل من لندن وفراكفورت"، مشيرا إلى أن الرحلات "سوف تسهل سفر الزوار والمقيمين الراغبين بالعودة إلى بلدانهم".

واتخذت العديد من دول العالم إجراءات استثنائية، ‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي الفيروس المسبب لمرض "كوفيد - 19".

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة) مليوني مصاب، بينهم أكثر من 134 ألف حالة وفاة، بينما تعافى أكثر من نصف مليون شخص.

وكانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، التي أصبحت تحتل المركز السادس عالميا بنحو 82 ألف إصابة.