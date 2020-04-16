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15:02 GMT16 أبريل/ نيسان 2020
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    إجراءات احترازية في السعودية ضد فيروس كورونا

    قرار سعودي جديد بشأن ممن تقل أعمارهم عن 15 عاما

    © REUTERS / STRINGER
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    أصدرت وزارة التجارة السعودية، اليوم الخميس، قرارا بشأن ممن تقل أعمارهم عن 15 عاما.

    وقال عبد الرحمن الحسين، المتحدث باسم وزارة التجارة، إنه "تقرر منع صغار السن ممن تقل أعمارهم عن 15 عاما، من الدخول إلى كافة المتاجر من ضمنها الهايبر ماركت والتموينات، بحسب ما نشرته صحيفة "عكاظ" السعودية.

    وأضاف الحسين، خلال المؤتمر الصحفي للإيجاز اليومي المشترك لكشف مستجدات فيروس كورونا المستجد في المملكة، أن القرار جاء ضمن الإجراءات الاحترازية لحمايتهم، الإصابة بالفيروس.

    وطالب المتحدث المواطنين والمقيمين، بإبقاء أبنائهم وبناتهم في المنازل، حفاظا على صحتهم وسلامتهم.

    مجلس الوزراء السعودي برئاسة الملك سلمان بعد إقرار ميزانية 2019
    © REUTERS / HANDOUT
    أبرزها "إعفاء منشآت خاصة"... السعودية تصدر قرارات جديدة لمواجهة "كورونا"
    وأشار إلى أن "الفرق الرقابية التابعة لوزارة التجارة نفذت 73 ألف جولة رقابية بمختلف مدن ومناطق المملكة؛ للتأكد من توافر السلع كافة والرمضانية منها منذ الـ23 من شهر مارس/ آذار الماضي، وتم ضبط 7 آلاف مخالفة على بعض منافذ البيع منها 3567 مخالفة مغالاة في الأسعار".

    وتابع الحسين: "الوزارة تقوم بمراقبة ورصد الأسعار من خلال نظام إلكتروني، حيث تمت مراقبة 116 سلعة تموينية، ورصد أكثر 856 ألف سلعة".

    وأوضح أن "السلع الأساسية مثل القمح والأرز موجودة بشكل مستمر وبكميات كبيرة، ويصل كميات كبيرة من الحمضيات (البرتقال، الليمون) للسوق المحلي من دول جديدة".

    ولفت الحسين إلى أن "الناتج الوطني من البيض ضخم جدا، ومنذ عام 2016 والمملكة تحقق الاكتفاء الذاتي منه، ولكن بسبب تغير سلوك المستهلك وزيادة الطلب عليه تم مواكبة هذا الأمر ووصلت كميات كبيرة من البيض المستورد من خارج المملكة".

    يشار إلى أن مجلس الوزراء السعودي، اتخذ خلال جلسته الافتراضية، مساء أمس الثلاثاء، قرارات بتنفيذ مبادرات تبلغ قيمتها نحو 120 مليار ريال للتخفيف من تداعيات كورونا و15 مليار ريال للقطاع الصحي.
    وقرر مجلس الوزراء السعودي إعفاء المنشأة الصغيرة، التي يبلغ إجمالي العاملين فيها 9 عمال فأقل، بمن فيهم مالكها، من دفع المقابل المالي، حسب وكالة الأنباء السعودية "واس". 

    وقال المجلس، إن "الإعفاء سيكون عن اثنين من الوافدين العاملين في المنشأة إذا كان مالكها متفرغا للعمل فيها، ومسجلا عليها في التأمينات الاجتماعية".

    كما سيتم الإعفاء عن أربعة من الوافدين العاملين في المنشأة، إذا كان أحد العاملين فيها على الأقل، بالإضافة إلى مالك المنشأة الذي يعمل فيها، وفي جميع الأحوال يكون الحد الأقصى، الذي يمكن الإعفاء عنه هو أربعة وافدين فقط.

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    السعودية, أخبار, فيروس كورونا
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