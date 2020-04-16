السعودية: لدينا اكتفاء ذاتي من البيض منذ 2016

صرح المتحدث باسم وزارة التجارة السعودية بأن بلاده تحقق الاكتفاء الذاتي من البيض منذ عام 2016.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن المتحدث باسم الوزارة أن "الناتج الوطني من البيض ضخم جدا، ومنذ عام 2016 والمملكة تحقق الاكتفاء الذاتي منه".

وتابع المتحدث: "لكن بسبب تغير سلوك المستهلك وزيادة الطلب عليه تم مواكبة هذا الأمر ووصلت كميات كبيرة من البيض المستورد من خارج المملكة" .

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متحدث التجارة: الناتج الوطني من البيض ضخم جدا ، ومنذ عام 2016 والمملكة تحقق الاكتفاء الذاتي منه ، ولكن بسبب تغير سلوك المستهلك وزيادة الطلب عليه تم مواكبة هذا الأمر ووصلت كميات كبيرة من البيض المستورد من خارج المملكة .#واس_عام — واس العام (@SPAregions) April 16, 2020

وكان محل تجاري في مدينة الدمام السعودية، قد شهد تكدسا وازدحاما، حيث امتدت طوابير الانتظار لشراء البيض.

تناقل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لتزاحم العشرات أمام المحل رغبة بشراء البيض رغم التشديد على ضرورة اتخاذ إجراءات الوقاية من فيروس كورونا.

وعلقت وزارة التجارة السعودية بالقول: "تم الوقوف على الحالة قبل يومين في سوق الخضار المركزي بالدمام، ومعالجة التزاحم بتنظيم آلية البيع بالتنسيق بين فرع الوزارة بالدمام".

وأضافت الوزارة: "ندعو المستهلكين لعدم التزاحم والبعد عن التجمعات حفاظًا على سلامتهم، وعدم الإسراف بشراء كميات تزيد عن حاجتهم".

من جانبها، أقدمت أمانة المنطقة الشرقية على إغلاق محل للدواجن لمخالفته إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المفروضة. بحسب ما نشرته الأمانة عبر حسابها في موقع التواصل "تويتر".