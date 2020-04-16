لبحث الحرب على كورونا… الرئيس التونسي يستقبل وزير الدفاع ووفد من الأطباء العسكريين

استقبل الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الخميس، وزير الدفاع الوطني عماد الحزقي، يرافقه مدير عام الصحة العسكرية اللواء طبيب مصطفى الفرجاني.

ذكرت ذلك الصفحة الرسمية للرئاسة التونسية على "فيسبوك" مشيرة إلى أن مجموعة من الضباط، والأطباء العسكريين المختصين في علم الأوبئة والأمراض الجرثومية، كانوا برفقة الحزقي، خلال استقبال الرئيس له في قصر قرطاج.

وشمل اللقاء العميد رضا بلاعح، أستاذ رئيس قسم الأمراض الجرثومية، والعميد رياض بطيخ أستاذ ورئيس قسم حفظ الصحة، والعميد علي مرابط، أستاذ في الطب الوقائي مدير التفقدات والجودة، والعقيد فوزي مهدي أستاذ مبرز في الطب الوقائي.

وخلال اللقاء تم تقديم عرض حول الجوانب العلمية والطبية التي لها علاقة بالوضع الصحي الراهن وبتطور الوضع الوبائي لجائحة كورونا في تونس والعالم.

واستمع قيس سعيد إلى آراء الحاضرين ومقترحاتهم بخصوص مختلف الجوانب الفنية ذات العلاقة بالسيناريوهات المحتملة والإجراءات الممكن اتخاذها عموما وخاصة منها المتعلقة بحظر التجول والحجر الصحي في كامل أنحاء الجمهورية في الفترة المقبلة.

وقال وزير الدفاع الوطني إنه يعبر عن تقدير المؤسسة العسكرية لرئيس الدولة، مبينا أن اللقاء كان مناسبة تم خلالها تقييم الوضع بناء على آراء المختصين بما يساهم في المساعدة على اتخاذ القرارات المناسبة.

واتخذت العديد من دول العالم إجراءات استثنائية، ‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي الفيروس المسبب لمرض "كوفيد - 19".

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة) مليوني مصاب، بينهم أكثر من 134 ألف حالة وفاة، بينما تعافى أكثر من نصف مليون شخص.

وكانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، التي أصبحت تحتل المركز السادس عالميا بنحو 82 ألف إصابة.

ووفق آخر البيانات الصادرة عن وزارة الصحة التونسية، أمس الأربعاء، بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المستجد 780 حالة مؤكدة.