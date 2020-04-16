الحوثي ينشر إحصائية لعمليات التحالف العربي منذ "وقف إطلاق النار"

قال محمد علي الحوثي، القيادي في جماعة "أنصار الله"، إن التحالف العربي نفذ عمليات منذ إعلان الرياض وقف إطلاق النار.

ونشر الحوثي تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر"، قال إنها "إحصائيات للعمليات التي نفذتها قوات التحالف العربي منذ إعلان الرياض وقف إطلاق النار حتى يومنا هذا".

إحصائيات للعمليات التي نفذتها قوى العدوان منذ إعلان الرياض وقف إطلاق النار حتى يومنا هذا:

🔴حوالي 32 عملية هجوم وتسلل

توزعت على مناطق مارب والجوف والبيضاء وتعز والشريط الحدودي.

🔴حوالي 230 غارة توزعت على المناطق المذكورة أعلاه.

منها حوالي 12 غارة على صنعاء أمس. — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) April 16, 2020

وأضاف أن هذه العمليات كانت عبارة عن "حوالي 32 عملية هجوم وتسلل، توزعت على مناطق مأرب والجوف والبيضاء وتعز والشريط الحدودي".

وتابع: "حوالي 230 غارة توزعت على المناطق المذكورة أعلاه، منها حوالي 12 غارة على صنعاء أمس".

​وكانت جماعة "أنصار الله" قد أعلنت، في 8 أبريل/ نيسان، أنها قدمت رؤية وطنية شاملة للأمم المتحدة تنص على وقف شامل للحرب على الأراضي اليمنية.

وقال الحوثي في تغريدات له "سلمنا للمبعوث الأممي رؤيتنا لوقف نهائي، وأوضحت له اليوم أنها مبنية على حلول مكتملة فالحلول المجتزئة أو الترقيعية – التي لا تجعل المواطن والشعب في أولوياتها ولا تقدم رؤى بنائه اقتصاديا واستقلاله وسيادته الكاملة – لا يمكن القبول بها، وأي حل يحتاج – بعد الموافقة – لاستفتاء الشعب عليه".

وأعلن التحالف العربي بقيادة السعودية لقتال الحوثيين في اليمن، في وقت سابق، وقف عملياته العسكرية على مستوى البلاد لدعم مبادرة الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار.

ودعت الأمم المتحدة، أكثر من مرة، أطراف الصراع في اليمن إلى وقف فوري لإطلاق النار، لحماية اليمنيين من احتمال انتشار فيروس كورونا.

ويعاني اليمن من انهيار شبه تام في كافة القطاعات، لا سيما القطاع الصحي، وأصبح 80% من سكانه بحاجة لمساعدات إنسانية، جراء حرب مستمرة منذ 6 أعوام بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي جماعة الحوثيين.