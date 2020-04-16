المغرب...تركيب آلات توزيع المطهرات المعقمة داخل مقطورات الترام

ووفقا لوكالة الأنباء المغربية، فإن الشركة أكدت في بلاغ: "تم تركيب موزعين اثنين (2) على متن كل طرام، وذلك على مستوى أبواب الولوج للمقطورات"، مضيفة أنه منذ بداية حالة الطوارئ الصحية، قررت الشركة تقييد الصعود والنزول عبر أربعة أبواب فقط، تفاديا لاكتظاظ المقطورات، مشيرة إلى أنها ستقوم بتركيب موزعين آخرين (2) على مستوى الأبواب المتبقية.

وأضافت الشركة أن هذا الإجراء، الذي يعد الأول من نوعه على مستوى وسائل النقل العمومي في المغرب، "يندرج ضمن مجموعة من الإجراءات الاحترازية، التي اتخذتها للحد من انتقال "كوفيد 19"، وذلك في إطار الحفاظ على صحة وسلامة الزبناء التي تعد من أولوياتها".

وحسب البلاغ، فإن جميع مقطورات الشركة والمحطات كذلك، على سبيل المثال لا الحصر، تخضع لعمليات تطهير وتنظيف يومية عديدة، حيث يقتصر ولوج المقطورات على 140 شخص على الأكثر، وهو ما يمثل عدد المقاعد المتوفرة داخل مقطورات الطرام، حفاظا على صحة الجميع.

في غضون ذلك، أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الخميس، عن تسجيل 227 إصابة جديدة بفيروس كورونا لتبلغ الحصيلة الإجمالية 2251 حالة، وارتفع عدد حالات الشفاء من كورونا في المغرب، إلى 247 حالة، بعد تسجيل 18 حالة شفاء جديدة.

وسجلت الوزارة حالة وفاة وحيدة لمصاب بفيروس كورونا ليرتفع عدد الوفيات إلى 128 حالة، فيما بلغ عدد الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي 9182 حالة.