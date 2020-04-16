رسالة من غريفيث إلى مجلس الأمن: ليس هناك وقت أفضل لإسكات البنادق في اليمن

وجه مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، رسالة إلى مجلس الأمن قال فيها "هناك فرصة سانحة لإحلال السلام في اليمن الذي يمر بوقت صعب للغاية".

وأشار المبعوث الأممي في الرسالة التي نشرها بحسابه الرسمي على "تويتر" إلى " استمرار التصعيد العسكري على عدة جبهات على مدار 3 أشهر"، وقال إن ذلك "مع وباء كوفيد_19 يهدد بتعميق معاناة اليمنيين".

وأضاف غريفيث: "ليس هناك وقت أفضل ليلتزم الأطراف بإسكات البنادق وإنهاء النزاع عن طريق حل سياسي سلمي".

وقال غريفيث لمجلس الأمن: "على مدار الأسبوعين السابقين، انخرطنا في مفاوضات يومية مع الأطراف حول نصوص الاتفاقات التي اقترحتها الأمم المتحدة، ونحرز تقدما جيدا للغاية في التوصل لتوافق حول مقترح وقف إطلاق النار في عموم اليمن، والآن نضاعف جهودنا لتجسير أهم نقاط الاختلاف العالقة بين الأطراف".

غريفيث لـ #مجلس_الأمن: "هناك فرصة سانحة لإحلال السلام في ً#اليمن الذي يمر بوقت صعب للغاية.فقد استمر التصعيد العسكري على عدة جبهات على مدار 3أشهر،ويهدد وباء #كوفيد_19 بتعميق معاناة اليمنيين.ليس هناك وقت أفضل ليلتزم الأطراف بإسكات البنادق وإنهاء النزاع عن طريق حل سياسي سلمي" — @OSE_Yemen (@OSE_Yemen) April 16, 2020

وأضاف غريفيث في رسالته: "تتطلب جائحة فيروس كورونا في اليمن جل اهتمامنا ومواردنا، فاليمن لا يستطيع خوض معركتين في وقت واحد: الحرب والجائحة. وهذه المعركة الجديدة في مواجهة الجائحة قد تستنزف قدرات اليمن. وأقل ما يمكننا فعله هو وقف هذه الحرب لنوجه انتباهنا إلى هذا التهديد الجديد".