المغرب... الحكومة تبدأ تطبيق "الزواج عن بعد" بسبب كورونا

أطلقت الحكومة المغربية بوابة إلكترونية يمكن للمواطنين من خلالها طلب الإذن بالزواج عن بعد، وذلك في إطار تدابير مكافحة انتشار وباء كورونا.

وقال موقع "Le360" المغربي إن الخدمة الجديدة ستمكن أي مواطن مغربي من "تقديم طلبات الإذن بالزواج دون التنقل إلى الإدارات، كما تشمل هذه الخدمة إلى جانب الزواج العادي إجراءات الزواج المختلط وفضاء خاصا بالعدول".

وصرح بوشعيب الفضلاوي، رئيس الهيئة الوطنية للعدول، بأن هذه الأخيرة وبتعاون مع مديرية التحديث التابعة لوزارة العدل سهرتا منذ حوالي سنة على إنجاز هذه المنصة الخاصة بطلب الإذن بالزواج، حيث أن هذه الخدمة لم يتم تعميمها بعد على سائر جهات ومدن المملكة، وهي تشمل فقط لحد الآن مدينتي الدار البيضاء وسلا.

في سياق متصل، باشرت شركة طرام الرباط-سلا، اعتبارا من أمس الأربعاء، تركيب آلات توزيع المطهرات الكحولية المعقمة داخل مقطوراتها، وذلك في إطار إجراءات مكافحة وباء كورونا.

ووفقا لوكالة الأنباء المغربية، فإن الشركة أكدت في بلاغ: "تم تركيب موزعين اثنين (2) على متن كل طرام، وذلك على مستوى أبواب الولوج للمقطورات"، مضيفة أنه منذ بداية حالة الطوارئ الصحية، قررت الشركة تقييد الصعود والنزول عبر أربعة أبواب فقط، تفاديا لاكتظاظ المقطورات، مشيرة إلى أنها ستقوم بتركيب موزعين آخرين (2) على مستوى الأبواب المتبقية.

وأضافت الشركة أن هذا الإجراء، الذي يعد الأول من نوعه على مستوى وسائل النقل العمومي في المغرب، "يندرج ضمن مجموعة من الإجراءات الاحترازية، التي اتخذتها للحد من انتقال "كوفيد 19"، وذلك في إطار الحفاظ على صحة وسلامة الزبناء التي تعد من أولوياتها".