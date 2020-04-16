السعودية تقرر نقل جميع طلاب وطالبات التعليم العام للصفوف التالية

قررت وزارة التعليم السعودية نقل جميع طلاب وطالبات التعليم العام للصفوف الدراسية التي تلي صفوفهم الحالية مع استمرار عمليات التعلم.

وسجلت السعودية، اليوم الخميس، أعلى مستويات يومية للإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأعلنت وزارة الصحة السعودية اكتشاف 518 حالة إصابة جديدة بالفيروس، وتسجيل 59 حالة تعاف.

وأعلن ناطق باسم الوزارة عن تسجيل 4 وفيات جديدة؛ ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات في المملكة إلى 83 حالة.

وقفزت السعودية إلى المركز الرابع عربيا بعدد حالات الوفيات، خلف الجزائر ( 336 حالة) ومصر (183 حالة) والمغرب (128)، وبقيت في مقدمة الدول العربية بعدد الإصابات بالعدوى.

#وزارة_التعليم في #السعودية تقرر نقل جميع طلاب وطالبات التعليم العام للصفوف الدراسية التي تلي صفوفهم الحالية مع استمرار عمليات التعلم. pic.twitter.com/hXkLl0XmZX — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) April 16, 2020

وأعلن مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور محمد العبد العالي تسجيل 518 حالة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا الجديد (COVID -19) بالمملكة.