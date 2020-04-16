مصر: إغلاق كامل للحدائق والشواطئ وتعليق النقل العام في "شم النسيم"

وقال مدبولي في مؤتمر صحفي منذ قليل، إن "السلطات المصرية تنظر بقلق إلى تواجد المواطنين في الشارع بكثافة".
مدبولي: يوم شم النسيم مناسبة وطنية مرتبطة بأعرافنا كمصريين#eXtranews pic.twitter.com/IWWM2QcnXb
— eXtra news (@Extranewstv) April 16, 2020
وأضاف مدبولي أنه "تقرر إغلاق كافة المتنزهات والحدائق والشواطئ في هذا اليوم".
وتابع: "كما سيتم وقف كافة وسائل النقل العام أيضا، بالإضافة إلى إغلاق جميع المحال التجارية والحرفية، بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات، والمراكز التجارية " المولات التجارية" على مدار الأربع والعشرين ساعة".© AP Photo / John MacDougall
وأشار رئيس الوزراء إلى أن "هناك توجيه لوزارة الداخلية ولجميع المحافظين، لردع أية محاولة لمخالفة القرارات المتخذة، بأقصى درجات القوة".
وأوضح رئيس الوزراء المصري أن "أرقام الإصابات بفيروس كورونا في البلاد ما زالت وفق السيناريوهات المتوقعة".
وأكد أن "الهدف الأول والأخير من كل الإجراءات هو صحة المواطن".
وشدد على أن الدولة المصرية حريصة على الاستمرار في السيطرة على أزمة كورونا.
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