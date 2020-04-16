مصر: إغلاق كامل للحدائق والشواطئ وتعليق النقل العام في "شم النسيم"

أعلن رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الخميس، عن إجراءات مشددة في يوم عيد شم النسيم الموافق الاثنين 20 أبريل/نيسان الجاري.

وقال مدبولي في مؤتمر صحفي منذ قليل، إن "السلطات المصرية تنظر بقلق إلى تواجد المواطنين في الشارع بكثافة".

مدبولي: يوم شم النسيم مناسبة وطنية مرتبطة بأعرافنا كمصريين#eXtranews pic.twitter.com/IWWM2QcnXb — eXtra news (@Extranewstv) April 16, 2020

وأضاف مدبولي أنه "تقرر إغلاق كافة المتنزهات والحدائق والشواطئ في هذا اليوم".

وأشار رئيس الوزراء إلى أن "هناك توجيه لوزارة الداخلية ولجميع المحافظين، لردع أية محاولة لمخالفة القرارات المتخذة، بأقصى درجات القوة".

وأوضح رئيس الوزراء المصري أن "أرقام الإصابات بفيروس كورونا في البلاد ما زالت وفق السيناريوهات المتوقعة".

وأكد أن "الهدف الأول والأخير من كل الإجراءات هو صحة المواطن".

وشدد على أن الدولة المصرية حريصة على الاستمرار في السيطرة على أزمة كورونا.