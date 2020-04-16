احتياطي النقد الأجنبي لتونس يرتفع إلى 7.7 مليار دولار بعد قروض

أظهرت بيانات رسمية، اليوم الخميس، ارتفاع احتياطي تونس من العملة الأجنبية إلى 22.3 مليار دينار (7.7 مليار دولار) أي ما يعادل واردات 131 يوما، مستفيدا من قروض ومساعدات بنحو مليار دولار حصلت عليها لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.

وحسب "رويترز"، حصلت تونس، الأسبوع الماضي، على قرض بقيمة 745 مليون دولار من صندوق النقد الدولي بهدف احتواء آثار فيروس كورونا ومنح الاتحاد الأوروبي تونس منحة بنحو 275 مليون دولار.

وقال صندوق النقد الدولي، الذي كان قد أقرض تونس، يوم الجمعة الماضي، 745 مليون دولار لمعالجة آثار أزمة كورونا، إن برنامج تمويل جديدا مع تونس قد يبدأ في النصف الثاني من العام الحالي.

ويُفترض أن ينتهي البرنامج القديم الموقع في 2016 بقيمة 2.8 مليار دولار في أبريل/ نيسان الحالي. واتفقت تونس والصندوق على بدء برنامج جديد لم يجر تحديد قيمته حتى الآن.

وأعلنت تونس حتى الآن 747 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا و34 وفاة وفرضت إغلاقا عاما.

وتسبب الإغلاق الذي شمل أغلب بلدان العالم في شلل كلي لقطاع السياحة الرئيسي في تونس.

وقال صندوق النقد إن من المتوقع أن يرتفع العجز المالي لتونس من 2.8 في المئة في 2020 إلى 4.3 في المئة.