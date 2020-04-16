الرئيس العراقي يلتقي بالكوادر الطبية ويشيد بجهودهم... فيديو وصور

استقبل الرئيس العراقي برهم صالح، في قصر السلام ببغداد، اليوم الخميس، عددا من الكوادر الطبية بحضور وزير الصحة والبيئة جعفر صادق علاوي وممثل منظمة الصحة العالمية في العراق أدهم إسماعيل.

وأشاد صالح بالجهود المخلصة والمتميزة التي قامت بها الجهات الصحية والطبية، قائلا: "سنذكر عبر التاريخ، وبفضل توجيهاتكم ونصائحكم لأخوانكم العراقيين تمكنا حتى هذه اللحظة من تجاوز ما كنا نخشاه رغم الإمكانيات المحدودة للقطاع الصحي".

رئيس الجمهورية @BarhamSalih يستقبل، في قصر السلام ببغداد، عدداً من الكوادر الطبية بحضور وزير الصحة والبيئة الدكتور جعفر صادق علاوي و ممثل منظمة الصحة العالمية في العراق الدكتور أدهم اسماعيل. pic.twitter.com/4dPZrmbkoY — رئاسة جمهورية العراق (@IraqiPresidency) April 14, 2020

وأضاف رئيس الجمهورية: "المعركة لم تنته بعد، وأمامنا تحديات كثيرة، والانتصار النهائي على الوباء لم يتحقق حتى الآن، والمطلوب حالياً هو الالتزام بتوجيهات وزارة الصحة وإرشاداتها اليومية".

رئيس الجمهورية @BarhamSalih يخاطب الكوادر الطبية : ماقمتم به جهد متميز، وجهد مخلص سيذكره التاريخ، ومن قلبي اقول : كل الشكر والعرفان لكم، ولكل من ساهم بهذا الجهد . pic.twitter.com/wE6wXLdv1S — رئاسة جمهورية العراق (@IraqiPresidency) April 14, 2020

وتابع صالح: "ما قمتم به جهد متميز، وجهد مخلص سيذكره التاريخ، ومن قلبي أقول: كل الشكر والعرفان لكم، ولكل من ساهم بهذا الجهد".

رئيس الجمهورية @BarhamSalih يشيد بالجهود التي بذلتها الكوادر الصحية والطبية لمواجهة فيروس كورونا والحفاظ على صحة وسلامة العراقيين من هذه الجائحة، ويؤكد أن الفرق الطبية والصحية جابهت الوباء وقدمت التضحيات كما تصدى العراقيون الشرفاء الى الإرهاب. pic.twitter.com/5GzNrlLOA5 — رئاسة جمهورية العراق (@IraqiPresidency) April 14, 2020

وأعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الخميس، تسجيل حالة وفاة جديدة و19 إصابة بوباء "كوفيد-19" ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 80 والإصابات إلى 1434 .

وتتزايد المخاوف في العراق من تفشي وباء " كوفيد 19" على نطاق واسع، واتخذت الحكومة حزمة إجراءات لمواجهة الوباء ، منها حظر التجوال وتعليق الرحلات الجوية وتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس .