أمير قطر يوجه بإرسال مساعدات طبية عاجلة إلى لبنان

أمر تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، بإرسال مساعدات طبية عاجلة إلى لبنان.

ونشرت وكالة الأنباء القطرية "قنا"، مساء اليوم الخميس، تغريدة جديدة لها على موقعها الإلكتروني، أوضحت من خلاله أن المساعدات الطبية القطرية تأتي دعما لجهود الأشقاء في لبنان لمحاربة وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

سمو أمير البلاد المفدى يوجه بإرسال مساعدات طبية عاجلة إلى الجمهورية اللبنانية الشقيقة، وذلك دعما لجهود الأشقاء في لبنان لمحاربة وباء فيروس كورونا المستجد /كوفيد-19/.#قنا pic.twitter.com/Ht35qNo4iL — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) April 16, 2020

وفي سياق متصل، قررت قطر تمديد العمل بتقليص عدد الموظفين الموجودين بمقر العمل بالجهات الحكومية، والعاملين الموجودين في مقر العمل بالقطاع الخاص، على أن تكون ساعات العمل 6 ساعات يوميا، تبدأ من الساعة 7 صباحا حتى الساعة 1 ظهرا.

واتخذت العديد من دول العالم إجراءات استثنائية، ‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي الفيروس المسبب لمرض "كوفيد - 19".

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة) مليوني مصاب، بينهم أكثر من 134 ألف حالة وفاة، بينما تعافى أكثر من نصف مليون شخص.