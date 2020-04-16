"السعودية للطيران" تتوقع الأسوأ

في رسالة بريد إلكتروني داخلية توقعت شركة الخطوط الجوية السعودية أن لا عودة لحركة الطيران إلى طبيعتها حتى نهاية العام الجاري، بعد تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقالت الشركة بحسب "رويترز"، في رسالتي بريد منفصلتين لطواقمها: "لن تعود عمليات الطيران إلى طبيعتها حتى ديسمبر 2020 وفقا للتوقعات".

وأضافت: "سنعلق عقود بعض الموظفين من أبريل/ نيسان وحتى نهاية العام."

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس/ آذار، مرض فيروس كورونا "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول ‏كبيرة ‏بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية، ‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.

وتجاوزت عالميا عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، المليونين و110 إصابة، ونحو 137 ألف حالة وفاة، فيما قارب عدد المتعافين 527 ألف.