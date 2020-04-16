لوحة جدارية في الضفة الغربية على شرف كوبا وفنزويلا... صورة

نشرت وسائل إعلام كوبية تقارير صحفية تطرقت فيها إلى رسم مجموعة من النشطاء الفلسطينيين لوحة جدارية على جدار العزل الفلسطيني لتكريم "روح المقاومة" الكوبية الفنزويلية.

وأشارت صحيفة "كوبا إس آي" الكوبية إلى أن تلك اللوحة الجدارية تم إطلاق اسم الأحرار عليها، وتم رسمها على جدار العزل الإسرائيلي في الضفة الغربية، تكريما لكوبا وفنزويلا.

ويظهر في تلك اللوحة صور لعدد من زعماء المقاومة الكوبية الفنزويلية، ويتوسطهم صورة الزعيم الفلسطيني الراحل، ياسر عرفات.

وتم رسم اللوحة الجدارية بعرض 10 أمتار وارتفاع 3 أمتار بالقرب من مدينة الدورة جنوبي الضفة الغربية.

ويظهر في اللوحة الجدارية الزعيم الكوبي التاريخي فيديل كاسترو، والزعيم الثوري إرنستو "تشي" جيفارا، والرئيس الفنزويلي السابق، هوغو تشافيز، ويتوسطهم ياسر عرفات.

وتكفل بمصاريف تلك اللوحة الجدارية، رئيس جمعية الصداقة الفلسطينية الكوبية، محمد أبو عطوان.

ونقلت الصحيفة الكوبية عن أبو عطوان قوله: "أردنا تسجيل علاقات الأخوة بين شعبينا"، مشيراً إلى النضال الذي يتقاسمه الناس في فلسطين مع الناس في فنزويلا وكوبا، بسبب الحصار غير القانوني الذي تفرضه حكومة الولايات المتحدة عليهم.