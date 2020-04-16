الكويت تسير 75 رحلة جوية لإجلاء مواطنين من الخارج

أعلنت السلطات الكويتية، اليوم الخميس، أنها ستسير 75 رحلة ضمن المرحلة التالية من خطة لإجلاء مواطنين من الخارج في ظل انتشار فيروس كورونا.

وقال المتحدث باسم الطيران المدني ورئيس فريق الخطة التشغيلية لرحلات عودة المواطنين سعد العتيبي، لوكالة الأنباء الكويتية "كونا": "إن المرحلة المقبلة وهي المرحلة الأولى من خمس مراحل تشهد نقل مواطنين من 16 وجهة على مدار ثلاثة أيام".

وأضاف العتيبي: "إن المرحلة تتضمن رحلات إلى الرياض الدمام جدة أبو ظبي دبي المنامة الدوحة مسط القاهرة الاسكندرية وعمان لبنان لندن اسطنبول اتقرة وجنيف باريس وذلك على متن طائرات شركتي الخطوط الجوية الكوينتية والجزيرة".

وأشار المسؤول الكويتي إلى أن اليوم الأول يتصمن 28 رحلة جوية واليوم الثاني 25 رحلة، فيما يشمل اليوم الثالث والأخير 22 رحلة جوية.

(الطيران المدني) الكويتية تسير 75 رحلة جوية من 16 وجهة خلال المرحلة المقبلة من خطة إجلاء المواطنين https://t.co/CL0Od5Z9xY#كونا #الكويت pic.twitter.com/syo3et2TqV — كـــــــــــونا KUNA (@kuna_ar) April 16, 2020

وأعلن رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد الحمد الصباح، يوم الاثنين، الانتهاء من اعتماد خطة عودة المواطنين من الخارج وتبدأ الخطة يوم الأحد المقبل.

في غضون ذلك، أعلن وزارة الصحة الكويتية تسجيل 119 إصابة جديدة بفيروس كورونا في أعلى معدل يومي منذ 5 أيام ليصل الإجمالي إلى 1524 حالة.