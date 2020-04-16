قوات الوفاق تعلن إسقاط طائرة مسيرة تابعة للجيش الليبي جنوبي طرابلس

أعلن مسؤول عسكري في قوات حكومة الوفاق الليبية، اليوم الخميس، إسقاط طائرة مسيرة تابعة للجيش الليبي جنوبي طرابلس.

وبحسب موقع "ليبيا24"، أكد آمر ما يسمى بـ محور عين زارة يوسف الأمين، اليوم، إسقاط قوات الوفاق لطائرة مسيرة تابعة للجيش في محور عين زارة الواقع جنوبي العاصمة طرابلس".

وتداول ليبيون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو، يقولون إنه للطائرة التي أُسقطت اليوم، على حد زعمهم.

قواتكم في محاور عين زاره

تسقط طائرة مسيره ولله الحمد

ايام وستسمعون بطرابلس خاليه من الاوباش القرامطه pic.twitter.com/D8axDIFvFy — بركان الغضب (@Moha98281184) April 16, 2020

وأعلن الناطق باسم قوات حكومة الوفاق الليبية عقيد طيار محمد قنونو، اليوم الخميس، تقدم قوات الوفاق فجر اليوم في محور المشروع جنوب العاصمة طرابلس.

ووفقا له، تم القضاء على أكثر من 25 عنصرا من الجنجويد الداعمين لقوات الجيش الليبي الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، حسبما أعلن المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب.

وأعلنت قوات حكومة الوفاق الليبية، الاثنين الماضي، بسط سيطرتها على مدينتي صبراتة وصرمان ، غرب العاصمة طرابلس، واستعادتها من قبضة الجيش الوطني الليبي.

كما اتهم مصطفى النجعي، المتحدث باسم المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب"، اليوم الخميس، قوات الجيش الليبي بأنها وراء عملية اقتحام أحد السجون في مدينة صرمان التي سيطرت عليها قوات حكومة الوفاق مؤخرا.

وقال النجعي في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إن "قوات الجيش الليبي كانت وراء هذه العملية لأن السجن والمنطقة التي يقع فيها كانت تحت سيطرتهم قبل الخروج منها بعدما أيقنت أنها هزمت، ففعلت ذلك رغبة في إثارة الفتن".

وأضاف النجعي أن "المسجونين الهاربين هم مسجونون بأحكام قضائية جنائية وغير جنائية".

وأشار إلى أن "عمليات القبض عليهم جارية لإعادتهم مرة أخرى إلى السجن".

وأوضح أن "حكومة الوفاق ستتعاون مع الأمم المتحدة والبعثة الدولية في أي تحقيق خاص بهذه الحادثة".