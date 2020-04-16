أمير قطر يجري اتصالا بالرئيس الجزائري ويتلقى آخر من الرئيس التونسي.. ماذا ناقشوا؟

أجرى تميم بن حمد، أمير قطر، مساء اليوم الخميس، اتصالا هاتفيا بالرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون.

وأفادت وكالة الأنباء القطرية "قنا"، مساء اليوم الخميس، أن الرئيسين استعرضا خلال الاتصال الهاتفي العلاقات الثنائية الوطيدة بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها.

سمو أمير البلاد المفدى يجري اتصالا هاتفيا مع الرئيس الجزائري، استعرضا خلاله العلاقات الثنائية الوطيدة بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها، كما تم مناقشة عدد من القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى سبل مكافحة فيروس كورونا والوقاية منه للحد من انتشاره.#قنا pic.twitter.com/MxAFCgFmdw — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) April 16, 2020

وناقش أمير قطر والرئيس الجزائري عددا من القضايا الإقليمية المهمة، فضلا عن سبل مكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، والوقاية منه للحد من انتشاره.

وأوضحت صحيفة "النهار"، أن الأمير تميم بن حمد جدد استعداد بلاده للقيام بكل ما يساعد الجزائر على الإسراع في التغلّب على فيروس كورونا.

ومن جهته، عبّر الرئيس الجزائري عن شكره وتأثره بهذا الموقف الأخوي الذي يدلّ على عمق الأواصر والروابط الجامعة بين شعبي البلدين، مغتنما الفرصة ليهنئ الشعب القطري بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك.

سمو أمير البلاد المفدى يتلقى اتصالا هاتفيا من أخيه فخامة الرئيس التونسي بحثا خلاله العلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين الشقيقين وأوجه تعزيزها وتطويرها وعددا من القضايا الإقليمية، كما تم مناقشة سبل مكافحة وباء فيروس كورونا المستجد /كوفيد - 19/ والوقاية منه للحد من انتشاره.#قنا pic.twitter.com/7rrG5Rgdfo — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) April 16, 2020

وفي السياق نفسه، تلقى أمير قطر اتصالا هاتفيا من الرئيس التونسي، قيس سعيد، بحثا خلاله العلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين الشقيقين، وأوجه تعزيزها وتطويرها وعددا من القضايا الإقليمية.

وأكدت وكالة الأنباء القطرية "قنا"، أن تميم بن حمد وقيس سعيد بحثا سبل مكافحة وباء فيروس كورونا، والوقاية منه للحد من انتشاره.