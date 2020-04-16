السعودية تجدد دعوتها للمشاركة في تمويل الجهود اللازمة لمكافحة وباء كورونا

وبحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، أعلنت السعودية في بيان، التي تتولى رئاسة مجموعة العشرين لعام 2020، مساهمتها بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي لمساندة الجهود الدولية للتصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد.

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المملكة تدعو لتمويل 8 مليار دولار لتعزيز الجهود الدولية لمواجهة جائحة #فيروس_كورونا وتساهم بمبلغ 500 مليون دولار.https://t.co/UicVmDcKg4#واس_اقتصادي pic.twitter.com/jyxDVjyCfa — واس الاقتصادي (@SPAeconomic) April 16, 2020

وأضاف البيان أن "هذا التبرع للمنظمات الدولية المختصة سيسهم في تعزيز التأهب والاستجابة للحالات الطارئة، وتطوير أدوات تشخيصية وعلاجات ولقاحات جديدة وتوزيعها، وضمان توفر ما يكفي من إمدادات المعدات الوقائية للعاملين في القطاع الصحي".

وأوضح البيان أن "هذا التبرع يأتي تلبية لالتزام المملكة بما تم الاتفاق عليه خلال القمة الاستثنائية لقادة مجموعة العشرين التي دعا إليها وترأسها الملك سلمان ، حيث التزم قادة المجموعة بتقديم الدعم اللازم لتمويل المنظمات والبرامج الدولية المرتبطة بمواجهة وباء كورونا".

كما جددت المملكة دعوتها لجميع الدول والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الخيرية والقطاع الخاص إلى المشاركة في الجهود الدولية لسد الفجوة التمويلية اللازمة لمكافحة جائحة كورونا، حيث تقدر هذه الفجوة بأكثر من 8 مليار دولار أمريكي، وفقاً لمجلس رصد الاستعداد العالمي.

وبحسب البيان: "ستواصل مجموعة العشرين، برئاسة المملكة العربية السعودية، العمل بصورة جماعية وفورية لمواجهة الآثار العالمية الناجمة عن هذه الجائحة، وستواصل تنفيذ التدابير ذات العلاقة في مختلف مسارات عمل مجموعة العشرين".