التحالف في اليمن: نطبق ضبط النفس بقواعد الاشتباك في الجبهات

قال تحالف دعم الشرعية في اليمن، مساء اليوم الخميس، إننا نطبق أقصى درجات ضبط النفس بقواعد الاشتباك مع حق الرد المشروع لحالات الدفاع عن النفس في الجبهات.

ونقلت قناة "العربية"، مساء اليوم الخميس، عن التحالف أنهم "ملتزمون بالهدنة وندعم جهود المبعوث الأممي إلى اليمن".

وأفادت القناة بأن انتهاكات جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) للهدنة بلغت 100 اختراق خلال 24 ساعة، وشملت الأعمال العدائية العسكرية، واستخدام كافة أنواع الأسلحة الخفيفة والثقيلة.

وأعلن التحالف، أمس الأربعاء، أن خروقات وقف النار من قبل "الحوثيين" بلغت حتى اليوم 547، في حين وصل الثلاثاء إلى 95 انتهاكا "للحوثيين" لوقف النار خلال الـ 24 الساعة الماضية، موضحاً أن خروقات "الحوثيين" شملت أعمالا عدائية عسكرية بمختلف الأسلحة.

وشدد المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، اليوم الخميس، على أن الأمم المتحدة تواكب كافة الإجراءات الإنسانية لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في اليمن، مؤكدا في إحاطة لأعضاء مجلس الأمن أن تهديد الفيروس لليمن يتطلب استنفار كافة الجهود الدولية، وأن اليمن لا يمكن أن يواجه الحرب والجائحة في آن معا.

ونوه غريفيث إلى أنه رغم إعلان وقف النار في اليمن، إلا أن الاشتباكات لا تزال قائمة على عدة جبهات.

ويشار إلى أن تحالف دعم الشرعية في اليمن كان أعلن في الثامن من أبريل/نيسان الماضي، وقفا شاملا لإطلاق النار في اليمن لمدة أسبوعين لمواجهة تبعات تفشي فيروس كورونا.