حمدوك يقيل حاكم الخرطوم ويكلف وزيرا بمهامه

أصدر رئيس مجلس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، قرارا بإعفاء حاكم ولاية الخرطوم من منصبه، الفريق أحمد عبدون، وتكليف وزير الحكم الاتحادي بتسيير مهام الولاية لغاية تعيين حاكم جديد، ولم يشر القرار لأسباب.

الخرطوم - سبوتنيك . وجاء في بيان صحفي، أن رئيس المجلس الإنتقالي السوداني ، عبد الله حمدوك،" أصدر قرارا اليوم بإعفاء الفريق أحمد عبدون حماد محمد، من منصب والي الخرطوم، وتكليف السيد وزير ديوان الحكم الإتحادي بتسيير مهام والي ولاية الخرطوم، لحين تعيين والي جديد للولاية".

ونوه البيان إلى أن حمدوك "وجه القرار وزاراتي شؤون مجلس الوزراء والحكم الاتحادي والجهات المعنية الأخرى باتخاذ إجراءات تنفيذ القرار".

ويذكر أن مجلس السيادة َمجلس الوزراء وقوى الحرية والتغيير السياسية، اتفقا على مصفوفة سياسية واقتصادية، لحل الأزمات الاقتصادية بشكل خاص، ومن ضمن بنودها تعيين حكام للولايات، حتى إنجاز عملية السلام الجارية بدولة جنوب السودان منذ أواخر العام الماضي.