الجيش اليمني: كتائب متمردة تسيطر على مطار ومخازن تسليح في سقطرى

أعلن الجيش اليمني، اليوم الخميس 16 أبريل/نيسان، سيطرة كتائب متمردة على مطار ومخازن تسليم في سقطرى.

وقال الجيش اليمني في بيان نقلته وكالة "مأرب برس" وصحيفة "اليمن الآن" إن كتائب متمردة سيطرة على مطار محافظة أرخبيل في سقطرى ومخازن سلاح اللواء الأول مشاة بحري.

وأشارت قيادة اللواء الأول مشاة بحري إلى أن "مطار سقطرى والمخازن المركزية لتسليح اللواء بات خارج السيطرة، نتيجة تمرد الكتائب المكلفة بحراسة المخازن وتأمين المطار من الجهة الغربية".

وحذر الجيش اليمني، من عدم سلامة الطيران في مطار سقطرى ومن احتمالية وقوع انفجارات في مخازن التسليح الرئيسية للواء الأول مشاة بحري.

ووجه الجيش اليمني تحذيرا إلى المواطنين القاطنين في منطقة موري والقرى المجاورة، من أي انفجار في المخازن المركزية لتسليح اللواء.

وتابع بقوله "يخلي الجيش مسؤوليته تجاه أي انفجار في مخازن التسليح وعدم سلامة الطيران من وإلى سقطرى".

وكانت 5 كتائب عسكرية في محافظة أرخبيل بسقطرى، قد أعلنت عن تمردها على الحكومة وأعلنت دعمها وولائها للمجلس الانتقالي الجنوبي.

وتعد سقطرى، هي كبرى جزر أرخبيل سقطرى، والمكون من 6 جزر تحتل موقعا استراتيجيا على المحيط الهندي قبالة سواحل القرن الأفريقي، بالقرب من خليج عدن.