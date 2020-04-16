متحدث الوزراء المصري يتوقع استمرار الحظر الجزئي خلال شهر رمضان... فيديو

وقال سعد في مداخلة تليفزيونية، إن اللجنة المعنية بإدارة أزمة فيروس كورونا سوف تحدد عدد ساعات الحظر في شهر رمضان.

وحول الإجراءات التي أعلن عنها رئيس الوزراء المصري بشأن عيد شم النسيم، أوضح سعد "السيارات الخاصة سيكون مسموحا لها بالتحرك على الطرق حتى الثامنة مساء موعد تطبيق الحظر ولكن تم إيقاف أتوبيسات الرحلات".

وتابع "الشرطة سوف تكون منتشرة على الطرق لمنع التجمعات في الطرق الساحلية وتم إغلاق الشواطئ والحدائق العامة والمتنزهات".

وأشار إلى أنه "سيكون مسموح بمرور السيارات الخاصة على الطرق بين المحافظات، وسيكون مسموح لمن يرغب في الذهاب إلى الشاليه الخاص به في أي قرية سياحية، ولكن لن يسمح له بالذهاب للتجمع على الشواطيء".

وأكد أنه "تم إرسال إخطارات رسمية للقرى السياحية كي يمنع تواجد ملاك الشاليهات على الشواطيء وسيكون هناك فرق مراقبة تراقب هذا الأمر وعقوبات على المخالفات".

أعلن رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الخميس، عن إجراءات مشددة في يوم عيد شم النسيم الموافق الاثنين 20 أبريل/نيسان الجاري.

وأضاف مدبولي أنه "تقرر إغلاق كافة المتنزهات والحدائق والشواطئ في هذا اليوم".

وتابع: "كما سيتم وقف كافة وسائل النقل العام أيضا، بالإضافة إلى إغلاق جميع المحال التجارية والحرفية، بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات، والمراكز التجارية " المولات التجارية" على مدار الأربع والعشرين ساعة".

وأكد أن "الهدف الأول والأخير من كل الإجراءات هو صحة المواطن".