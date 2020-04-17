مقتدى الصدر لترامب: لا دواء إلا بالإذعان إلى السماء ورب السماء

وجه الزعيم العراقي مقتدى الصدر هجوما حادا إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك في حديث له عن إمكانية الوصول إلى دواء ضد مرض "كوفيد 19" الذي يتسبب به فيروس كورونا المستجد.

وقال الصدر، في تغريدة له، "بعد عهدنا بكم كتجار حروب وإبادة وقتل وترويع للشعوب اليوم نعهدك يا (ترامب) تتلاعب بمصير الشعوب غير مبال بالجائحة أو الوباء. وتتسارع إلى تسييسه ومحاربة أعدائك به".

وتابع الصدر "ولم تكتف بمهاجمة الصين بل سارعت حتى لمهاجمة (منظمة الصحة العالمية) وإن دل هذا على شيء فإنما يدل على عدم كفاءتك في إدارة أزمة عالمية، كيف لا؟ وأنت لم تستطع حماية شعبك لكي تستطيع دفع الوباء عن العالم".

​وأضاف "لذا أقترح أن تأخذ منظمة الصحة العالمية دورها وبجدية وفعالية أكثر وتنسيق مع دول يهمها مصير العالم أكثر من تجارتها وقمارها ونزواتها.. وبين هذا وذلك فلا ينبغي على الجميع غلق أبواب السماء من خلال تحدي الإله... بل لا دواء إلا بالإذعان إلى السماء ورب السماء وذلك حق كما أنكم تنطقون".

وتابع الصدر"فلا التحدي ينفع ولا الإلحاد ينفع... فاذعنوا للسماء لعلها تلهمكم لإيجاد اللقاح أو الدواء وكفاكم طغيانا وكفرا".