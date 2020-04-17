رغم إعلانه "صفقة القرن"... ترامب يتخذ خطوة جديدة تجاه الفلسطينيين

وأفادت القناة "13" العبرية بأن إدارة الرئيس ترامب، ستجدد مساعدتها للسلطة الفلسطينية في ضوء أزمة كورونا المستجد "كوفيد 19"، حيث ستقدم 5 مليون دولار لمستشفيات الضفة الغربية كمساعدات إنسانية.
ברקע משבר הקורונה: טראמפ יחדש את הסיוע הכלכלי לפלסטינים • @BarakRavid עם הפרסום הראשון >> https://t.co/9beGKEYgH2— חדשות 13 (@newsisrael13) April 16, 2020
(צילום רויטרס) pic.twitter.com/KkHW6Dahp9
وأكدت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني أن الإدارة الامريكية قطعت مساعداتها عن السلطة الوطنية الفلسطينية، وجمدت تمويلها لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين (أونروا)، بالإضافة إلى إغلاقها مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن.
كما سبق وأعلن الرئيس ترامب في الثامن والعشرين من يناير/كانون الثاني الماضي عن خطته للسلام في الشرق الأوسط، والمعروفة باسم "صفقة القرن"، بحضور بنيامين نتنياهو، رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلي.
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