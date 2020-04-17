نيران الجيش السوري تقضي على أبرز رماة "التاو" الأمريكي في "جبهة النصرة"

رصد عناصر من الجيش السوري تحركات معادية للمجموعات المسلحة على محور بلدة العنكاوي في سهل الغاب شمال غربي حماة حيث تم التعامل معها عبر عدة وسائط نارية.

أكد مصدر ميداني في الجيش السوري لـ "سبوتنيك" أنه تم مساء أمس على محور سهل الغاب في ريف حماة الشمال الغربي، رصد سيارتي دفع رباعي يرافقهما عدد من الدراجات النارية، وهذه الأخيرة تستخدمها المجموعات المسلحة لنقل أسلحة والذخيرة والأفراد لتلافي الرصد.

وتابع المصدر: تم التعامل مع هذه الآليات عبر سلسلة من الرمايات النارية بمختلف الأسلحة، ما أسفر عن تدمير هذه الآليات ومقتل وإصابة من كان بداخلها.

من جهتها أكدت مصادر محلية بريف إدلب لـ "سبوتنيك" نقلا عن عناصر من تنظيم "الخوذ البيضاء" الخاضع للمخابرات البريطانية، أنه تم نقل 7 قتلى تابعين من مسلحي تنظيم "جبهة النصرة"، ذراع تنظيم القاعدة في بلاد الشام، الى مشفى "جسر الشغور" الذي يسيطر عليه المسلحون الصينيين.

وأكد المصدر أنه تم التعرف على بعض القتلى ومن بينهم المدعو "ماهر كوجك" والملقب بـ "قناص التاو"، والذي يعد من أمهر وأكثر رماة هذه الصواريخ الأمريكية تدريبا ودقة بين أقرانه من مسلحي المجموعات الإرهابية المسلحة.

ويعرف عن "كوجك" إتقانه على مدى السنوات الأخيرة التعامل بحرفية مع هذا الطراز من الصواريخ أمريكية الصنع، ونشاطه البارز في استخدامها على جبهات ريفي اللاذقية وحماة الغربي.