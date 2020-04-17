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    امرأة ترتدي كمامة طبية وتخضع لفحص درجة حرارة جسدها على متن قارب سياحي في مدينة الأقصر بجنوب مصر، للكشف عن فيروس كورونا المستجد، 8 مارس/ آذار 2020

    مستشار السيسي للصحة يتحدث عن وضع البلاد في ظل أزمة كورونا والعلاجات المتاحة

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    العالم العربي
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    تحدث الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية المصري لشؤون الصحة والوقاية، عن وضع بلاده في ظل أزمة تفشي وباء كورونا وسبل مكافحة المرض.

    جاء ذلك في كلمة الدكتور عوض تاج الدين أمس في ندوة تفاعلية عن "النظم الصحية وتداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد" نظمتها المنظمة العربية للتنمية الإدارية عن بعد، بحسب موقع "مصراوي".

    وقال تاج الدين إن مصر تعاملت مع أزمة كورونا في وقت مبكر وكان عندنا نوع من الترصد الشديد لأمراض الإنفلونزا بصفة عامة وفيروسات الجهاز التنفسي بصفة خاصة وذلك اعتبارا من موسم الحج الماضي أي في نهاية شهر أغسطس/آب عام 2019، وقال إنه من أول ظهور الفيروس في الصين بدأنا الاستعداد والتعامل مع هذه القضية ترقبا وتحسباَ لهذه الجائحة.

    وأضاف "حتى الآن الوضع في مصر متماش مع الأرقام العالمية حيث أن نحو 80 إلى 85 في المائة من الحالات تكون بسيطة أي تحمل الفيروس من غير ظهور أي أعراض عليها ومن كل مائة مصاب هناك ثمانية قد يحتاجون لدخول مستشفى وقد يحتاجون إلى عناية مركزة".

    وردا على أسئلة المشاركين في الندوة عبر الإنترنت، قال عوض تاج الدين "حتى اللحظة لا يوجد عقار ضد هذا الفيروس وكل المحاولات الحالية تعتمد على استخدام عقارات قديمة"، وأشار إلى أن العقار الذي جربته الصين (أفيجان) وهو أصله ياباني صنع عام 2014 ويتداول كدواء هناك ضد الإنفلونزا العادية.

    وأضاف "أنه من المعروف أن فترة حضانة المرض تمتد حتى 14 يوما وقد تطول في بعض الحالات ولكن بالنسبة لهذا العقار فبعد التجارب الإكلينيكية تبين أن هذا العقار يقصر فترة الحضانة إلى 4 أيام، حسبما قال الصينيون"، وأوضح أن الأمر الثاني وفقا لتجارب الصين أن الحالات الشديدة أو الشديدة جدا التي دخلت الرعاية المركزة تحقق نتيجة أفضل باستخدام هذا العقار.

    وقال إن هذا الدواء أتينا به ونقوم باختباره، وبدأنا اليوم اختباره على 50 مريضاً في عدد من المراكز الطبية، لمعرفة هل له تأثير أم لا، لافتا إلى أنه لم يقل أحد إنه يعالج الفيروس، ولكن نجربه من أجل رصد التأثير الإكلينيكي على المرضى الذي يعانون من هذا الفيروس، وأضاف أن بروتوكول العلاج الذي ينفذ بمصر هو المطبق في كل دول العالم ويحقق نتائج.

    ولفت إلى أنه لا يوجد تطعيم حتى الآن ضد فيروس كورونا، معربا عن اعتقاده بأنه لكي يتم التوصل للقاح وإنتاجه ودخوله حيز الاستخدام فإن الأمر لن يستغرق أقل من 9 أشهر.

    وأضاف أن معظم الحالات المتوفاة إما كبار السن، أو أمراض أخرى، مشيرا إلى أنه مازالت الإنفلوانزا الموسمية تتسبب في عدد وفيات أكثر من كورونا في كل دول العالم باستثناء أمريكا وإسبانيا وإيطاليا (وهي الدول الأكثر تأثراً بكورونا)، ولفت إلى أن السلوك الشخصي والتباعد الاجتماعي في آسيا يقلل الإصابات.

    انظر أيضا:

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    مصر… أخبار سارة حول عقار "أفيجان" وتأثيره على كورونا
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