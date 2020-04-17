تسجيل
12:52 GMT17 أبريل/ نيسان 2020
مباشر
    بحث
    فندق البحر في طرطوس

    رجل أعمال سوري يقدم أحد فنادقه كمركز للحجر الصحي

    © Sputnik . Mohammad Al-Nijim
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    الموضوع:
    آخر تطورات فيروس "كورونا" في العالم (51)
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic3.img.sputniknews.com/img/104519/87/1045198724_22:335:2048:1475_1200x675_80_0_0_66497992b61f133e7bc3b3dc081226f0.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202004171045199453-%D8%B1%D8%AC%D9%84-%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%A3%D8%AD%D8%AF-%D9%81%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%82%D9%87-%D9%83%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D9%84%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A/

    بادر رجل أعمال سوري إلى وضع فندق خاص في مدينة طرطوس الساحلية تحت تصرف الحكومة دعما لجهودها في مكافحة وباء كورونا المستجد ليكون مركزا للحجر الصحي.

    وعن مبادرته هذه قال عضو مجلس الأعمال السوري-الروسي، الدكتور إياد محمود حسن، وهو مدير إحدى شركات الاستثمار السياحي في تصريح خاص لـ "سبوتنيك"، إن: "المجتمع الأهلي شريك أساسي للحكومة في مواجهة كافة الأخطار التي يتعرض لها الوطن والنتائج الإنسانية التي تنتج عن تلك الأخطار نظراً لسرعة انتشار وباء كورونا في العالم، وعجز الدول عن احتوائه وعدم قدرة المشافي على استيعاب كافة عدد المصابين، مما يحتم علينا وضع كل إمكاناتنا تحت تصرف المنظومة الصحية هنا في سوريا، التي سجلت أقل الإصابات بفيروس كورونا، لكن يجب استباق أي خطر مفاجئ بخطوات احترازية من شأنها المساهمة في السيطرة على هذا الوباء والحد منه واحتوائه في حال انتشر لا سمح الله".

    فندق البحر في طرطوس
    © Sputnik .  Mohammad Al-Nijim
    فندق البحر في طرطوس

    حسن: "تأمين أماكن الحجر الصحي هو من أهم الإجراءات التي تساهم في الحد من انتشار الوباء مع الأخذ بعيد الاعتبار واقع مراكز الحجر الصحي الحكومية وأعدادها التي قد لا تتناسب مع أية زيادات محتملة في أعداد الإصابات، فكان لابد لنا أن نضع هذا الفندق المكون من /50/ غرفة و/100/ سرير تحت تصرف الفريق الحكومي المعني بمكافحة الوباء في سوريا لمواجهة هذا الخطر.

    ما فائدة الفندق إذا فقدنا الإنسان؟

    وتابع رجل الأعمال السوري حديثه قائلاً: "نحن نعلم تماماً بأن وضع الفندق كمركز للحجر الصحي لمواجهة خطر انتشار فيروس كورونا المعدي قد يؤثر تأثيراً سلبياً وكبيراً على استثماره في المستقبل، لكن اليوم نحن نقف أمام خيارين؛ إما المساهمة في الحفاظ على صحة المواطن الذي قدم الكثير لوطنه، والذي هو كان زبوناً محتملاً خلال تاريخ الفندق منذ عشرات السنين ويستحق أن نقدم له هذه الخدمة، وبين أن ننظر للمستقبل بنظرة مادية واستثمارية فقط وهذا خطأ كبير، لأننا نستطيع تعقيم الفندق وتحديثه بعد انتهاء أزمة كورونا، لكننا لن نستطيع تعويض الإنسان، فما فائدة الفندق إذا فقدنا الإنسان".

    عضو مجلس الأعمال السوري الروسي الدكتور إياد محمود حسن وهو مدير إحدى شركات الاستثمار السياحي
    © Sputnik . Mohammad Al-Nijim
    عضو مجلس الأعمال السوري الروسي الدكتور إياد محمود حسن وهو مدير إحدى شركات الاستثمار السياحي

    فندق مجاني للنازحين السوريين

    لم تكون جولة "كورونا" هي المرة الأولى التي ينخرط فيها (فندق البحر) بالمهام الإنسانية، إذ كان عضو مجلس الأعمال السوري الروسي خصصه لاستقبال وإقامة النازحين السوريين خلال سنوات الحرب الماضية.

    وعن هذه المبادرة قال حسن: "واجه الوطن خلال السنوات الأخيرة أزمات خطيرة أهمها مواجهة الإرهاب الكوني الذي كان تأثيره كبيراً وارتداداته المباشرة على الشعب واضحة، ومن بين تلك النتائج هو نزوح المواطنين من المناطق التي تعرضت لخطر هذا الإرهاب ممن التجؤوا للمناطق الآمنة التي تسيطر عليها الدولة السورية، وهم أكثر بكثير ممن نزحوا إلى خارج البلاد، فإلى جانب توفير الحكومة الملاجئ والمقرات الخاصة لاستقبالهم كان لابد لنا كرجال أعمال أن نستقبل جزءاً كبيراً من هؤلاء الإخوة السوريين ولعدة سنوات وتسهيل إقامتهم مجاناً وتقديم العون لهم، وخصوصاً أنهم تركوا منازلهم بشكل مفاجئ، ومنهم من خرج بلباسه فقط، فكان لا بد لنا أن نخصص أحد فنادقنا ليكون مكاناً مناسباً لهم".

    فندق البحر في طرطوس
    © Sputnik . Mohammad Al-Nijim
    فندق البحر في طرطوس

    صندوق للأزمات؟

     وعن الدور المأمول لرجال الأعمال السوريين في التصدي لجائحة كورونا قال حسن: "لطالما كان هنالك رجال أعمال تحلوا بالمسؤولية الوطنية وساهموا مساهمة إيجابية في الظروف الصعبة التي مرت بها سوريا، ولكنني أرى بأنها مساهمات متواضعة وغير ممنهجة وليست بالمستوى المطلوب أمام ما قدمه الوطن لهم من فرص وتسهيلات كان لها الدور الكبير في زيادة ثرواتهم وأرباحهم وعلى مدى سنوات، فالجميع في هكذا ظروف يجب أن يبادر إلى رد الجميل، وهنا أقترح أن تأسيس صندوق رسمي محدد خاص بالأزمات يمكن الاعتماد عليه في هكذا حالات إنسانية طارئة".

    • فندق البحر في طرطوس
      فندق البحر في طرطوس
      © Sputnik . Mohammad Al-Nijim
    • فندق البحر في طرطوس
      فندق البحر في طرطوس
      © Sputnik . Mohammad Al-Nijim
    • فندق البحر في طرطوس
      فندق البحر في طرطوس
      © Sputnik .  Mohammad Al-Nijim
    • عضو مجلس الأعمال السوري الروسي الدكتور إياد محمود حسن وهو مدير إحدى شركات الاستثمار السياحي
      عضو مجلس الأعمال السوري الروسي الدكتور إياد محمود حسن وهو مدير إحدى شركات الاستثمار السياحي
      © Sputnik . Mohammad Al-Nijim
    • فندق البحر في طرطوس
      فندق البحر في طرطوس
      © Sputnik . Mohammad Al-Nijim
    1 / 5
    © Sputnik . Mohammad Al-Nijim
    فندق البحر في طرطوس

    السياحة في سوريا ستبهر العالم

    وعن رؤيته لآفاق قطاع السياحة في سوريا بعد انتهاء الحرب وانحسار أزمة كورونا قال حسن وهو عضو غرفة سياحة طرطوس: "لقد أثبت التاريخ أن سوريا لطالما كانت أرضاً خصبة وبيئة مواتية للاستثمار السياحي وغيره لما تمتاز به من طبيعة استثنائية قل نظيرها في العالم بأسره، فليس هناك بلد في العالم يمتاز بما تمتاز به سوريا الأرض والجبل والبحر وأوابد أثرية انبثقت منها أولى حضارات العالم، وسوريا أيضاً تشكل مقصداً دينياً لملايين السياح في العالم، ومن هنا ورغم الإرهاب الذي تعرضت له طيلة سنوات الحرب ستظل في طليعة المقاصد السياحية في العالم، وسنشهد بعد إعلان النصر المبين تدفق ملايين السياح والزائرين الذين ملأهم الشوق لزيارتها، لغناها بكل ما ذكرناه ولانخفاض أسعار الخدمات فيها في ظل الأزمات الاقتصادية الخانقة التي تعاني منها دول العالم بأسره، ونأمل من وزارة السياحة والمعنيين بهذا الملف وضع خطة عمل لكي نكون جاهزين للنهوض بالسياحة في سوريا إلى المستوى الذي يتناسب مع مكانتها الحضارية وإمكاناتها الكبيرة".

    وتعد مدينة طرطوس مقصداً سياحياً وصناعياً وتجارياً هاماً، وقد استقبلت خلال سنوات الحرب مئات الألوف من النازحين السوريين من محافظات عدة، وتقيم فيها جالية روسية كبيرة، نظراً لعمق العلاقات التاريخية العريقة التي تربط البلدين والشعبين الصديقين منذ عقود طويلة من الزمن، وتحظى باهتمام كبير من قبل شركات الاستثمار السورية والعربية والعالمية.

    الموضوع:
    آخر تطورات فيروس "كورونا" في العالم (51)

    انظر أيضا:

    بزمن قياسي... سوريا تبدأ تصنيع أجهزة تنفس لمواجهة كورونا..فيديو وصور
    الخبراء يتحدثون عن تاريخ أعتى الزلازل التي ضربت سوريا وآلية رصدها
    السفير الروسي: يوجد تعاون بين سوريا وروسيا لمواجهة "كورونا"
    السفير الروسي يؤكد قدرة سوريا على مواجهة "كورونا" وصعوبة الوضع في شرق الفرات
    الكلمات الدلالية:
    طرطوس, فيروس كورونا, سوريا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    كوفيد-19
     
    عدد المصابين
     
    عدد المتعافين
     
    عدد الوفيات
    للمزيد
    JHU CSSE
    مولتيميديا
    الراقصة سو سيفدا أوزون ترقص على سطح منزلها، برفقة فرقة موسيقية، بسبب الحجر الصحي، كإجراء وقائي ضد فيروس كورونا (كوفيد-19) في تركيا، 13 أبريل 2020
    ماذا يفعل زعيم كوريا الشمالية في ظل كورونا... أبرز صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    المسعفون في بريطانيا يركبون حافلات هاري بوتر
    أيها المسعفون الساحرون...هيا نقضي على الفيروس
    أوبك + تقر أكبر خفض في تاريخ إنتاج النفط عالميا
    أوبك+" تقر أكبر خفض في تاريخ إنتاج النفط عالميا
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك