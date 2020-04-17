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15:27 GMT17 أبريل/ نيسان 2020
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    الأوقاف المصرية: المساجد مغلقة في رمضان والحديث عن فتحها شائعات

    © REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH
    العالم العربي
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    أعلنت وزارة الأوقاف المصرية، اليوم الجمعة، أنه لن يتم فتح المساجد في رمضان، بسبب فيروس كورونا المستجد.

    وقالت الوزارة في بيان لها، نشرته عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، إنه "لا صحة على الإطلاق لشائعة فتح المساجد فى رمضان، وأن تعليق الجمع والجماعات واستمرار غلق المساجد قائم ما دامت علة الغلق قائمة إلى أن يأذن الله (عز وجل) برفع الكرب عن البلاد والعباد".

    إجراءات احترازية في مصر تحسبا لفيروس كورونا
    © REUTERS / Javier Parodi
    طبيبة تحذر من عادات المصريين في شم النسيم بالتزامن مع كورونا
    وتابع البيان أن "سبل الخير وأبوابه واسعة فلنعمر بيوتنا بالإيمان".

    وأشار البيان إلى أن "الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أكد خلال برنامجه الأسبوعى حديث الساعة على الفضائية المصرية، أن سبل الخير واسعة وأن أبواب الرحمة لم ولن تغلق".

    وأوضح: "أكدنا أن فريضة الصيام قائمة على غير المصابين بكورونا وأصحاب الأعذار، بناء على الرأي الطبي بأنه لا تأثير لفيروس كورونا على الصيام لغير المصابين وأصحاب الأعذار المرضية، وأن الصيام لا أثر له على الإطلاق في انتشار فيروس كورونا، وأنه لا مشكلة في صيام الأصحاء، إنما يكون الإفطار للمصابين بالفيروس وأصحاب الأعذار المرضية الذين يوصيهم الأطباء بالإفطار".

    وسجلت مصر، أمس الخميس، أعلى معدل إصابات يومي بفيروس كورونا المتحور، فيما اقترب إجمالي الوفيات في البلاد جراء الوباء الذي تفشى في العالم من 200 حالة وفاة.

    وقال الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إنه تم تسجيل 168 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون. وهذا هو أعلى معدل للإصابات اليومية في مصر، بزيادة 8 إصابات عن المستوى القياسي السابق وهو 160 إصابة سجلتها البلاد يوم 14 أبريل/نيسان.

    أحد أعضاء الفريق الطبي بجانب لافتة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أثناء قيامه برش مطهر في محطة مترو الشهداء بالقاهرة كورونا - مصر
    © REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANY
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    وعاد معدل الوفيات اليومي للارتفاع مجددا، مسجلا 13 حالة وفاة، مقابل 5 حالات فقط يوم الأربعاء. في المقابل، تقلص المعدل الإجمالي للوفيات اليوم ليصبح 7.3%، بعد أن تجاوز 7.5% قبل أيام.

    قال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، إن الأيام الماضية شهدت تداول عدد كبير من الشائعات، بينما تخوض الدولة المصرية حربا للقضاء على وباء كورونا.

    وتضمنت الشائعات التي نفاها المجلس "وجود أزمة سيولة مالية في شركات التأمين بسبب قيود السحب النقدي، وتخصيص رابط إلكتروني للاستعلام عن قبول طلبات منحة الـ500 جنيه للعمالة غير المنتظمة، وبيع لحوم فاسدة بالأسواق والمجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة، وزيادة رسوم جمع القمامة من المنازل إلى 24 جنيهًا شهريًا.

    وفيما يخص مكافحة وباء كورونا فقد نفى المجلس تخفيف الإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية بادعاء نهاية ذروة الأزمة، مؤكدا حرص الدولة على عدم التخلي عن الإجراءات الوقائية منعاً لحدوث أي طفرات في معدلات الإصابة أو الوفيات.

    كيف تتفادى انتقال عدوى كورونا عبر هاتفك؟
    © Sputnik / Mohamed Mostafa
    كيف تتفادى انتقال عدوى كورونا عبر هاتفك؟

    وقال إنه لا صحة لإعادة فتح باب التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة بالوحدات المحلية، بعد انتهاء مهلة الأسبوعين المحددين للتسجيل، وقد وصل إجمالي المتقدمين للمنحة نحو 1.5 مليون مواطن بعد تصفية الكشوف.

    انظر أيضا:

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    مصر, أخبار, فيروس كورونا
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