لبنان بعد توجيه عاجل من أمير قطر: "لا نتعجب من تصرف كهذا"

علق وزير الخارجية اللبناني ناصيف حتي، على التوجيهات العاجلة التي أصدرها أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمس.

وقال الوزير في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية إنه "لا يتعجب من قرار كهذا"، في إشارة إلى توجيه أمير قطر بإرسال مساعدات طبية عاجلة إلى لبنان لمحاربة وباء كورونا.

وزير الخارجية اللبناني يشيد بتوجيهات سمو أمير البلاد المفدى بإرسال مساعدات طبية عاجلة إلى بلاده دعما لجهود لبنان في محاربة وباء فيروس كورونا /كوفيد-19/، منوها أيضا بعمق العلاقة بين دولة قطر والجمهورية اللبنانية. #قنا — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) April 17, 2020

وأضاف الوزير اللبناني أن دولة قطر الشقيقة ترتبط مع لبنان بأفضل العلاقات، معربا عن شكره للأمير تميم على "توجيهاته الحكيمة".

وتابع: "لا أتعجب من هذا العطاء في ظل العلاقات المتينة بين البلدين الشقيقين".

من جانبه قال الدكتور حمد حسن وزير الصحة اللبناني: "قبل القيمة المادية للمساعدة القطرية، إنها رسالة محبة تلقاها الشعب اللبناني والحكومة اللبنانية من دولة قطر التي كانت وما زالت إلى جانب إخوانها العرب".

وأضاف: "نسجل اليوم استمرار هذا التعاون البناء بين الدولتين على المستويين الرسمي والشعبي"، وقال إن "الوقت صعب ووقت امتحان وبهذا الظرف يَبينُ الصديق لأن الصديق وقت الضيق، في ظل وضعنا الاقتصادي الضيق وجدنا قطر من الأصدقاء المخلصين. ومن هنا تكمن أهمية هذا العطاء والهبة القطرية للبنان".

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الجمعة، تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 668 حالة. وأما قطر فقد أعلنت تسجيل 560 حالة إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس اليوم، ليصل إجمالي المصابين إلى 4663 حالة.