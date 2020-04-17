"قلة غير واعية"... أهالي قرية مصرية يعتذرون عن رفض دفن طبيبة توفيت بكورونا

أعلن عدد من أهالي قرية مصرية عن اعتذارهم عما صدر من "قلة غير واعية" منهم رفضوا دفن طبيبة كانت قد توفيت جراء إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

ذكرت صحيفة "الوطن" المصرية أن أهالي قرية "شبرا البهو"، مركز أجا في محافظة الدقهلية، اعتذروا عما بدر من "قلة" من أهل القرية، حاولوا منع دفن جثمان الدكتورة سونيا عبد العظيم عارف، بعد وفاتها متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد، وقام أهالي القرية بنشر لافتات اعتذار لزوجها وأهلها وطالبوهم بقبول اعتذارهم.

لافتات اعتذار لزوج الطبيبة سونيا بعد رفض دفنها تملأ قرية شبرا البهوhttps://t.co/8b85RMQn2W pic.twitter.com/MicWqgFwfc — اليوم السابع (@youm7) April 16, 2020

وعلق الأهالي لافتات تصدرت الشوارع الرئيسية في القرية كتبوا عليها: "يتقدم شباب شبرا البهو وجميع الأهالي باعتذار وأسف كبيرين للسيد الدكتور المهندس محمد الهنداوي، وأسرته الكريمة، عن التصرفات غير المسئولة، التي ظهرت من البعض، وندين بأشد العبارات هذه التصرفات سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة برحمته، خالص التعازي والمواساة. شباب بيحب بلده".

أهالي قرية شبرا البهو يقدمون التعازي لزوج الطبيبة سونيا عبدالعظيم ويعتذرون نيابة عن بعض سكان القرية الذين رفضوا دفنها بسبب فيروس كورونا pic.twitter.com/ra7e26WVmb — Ziyad Mr (@ZiyadMr2) April 17, 2020

وقالوا في لافتة أخرى: "يتقدم أهالي قرية شبرا البهو بخالص العزاء للدكتور محمد الهنداوي في وفاة زوجته الدكتورة سونيا عبدالعظيم، ونعتذر عما بدر من قلة غير واعية".

كما أعلن أهالي القرية، عن تأدية صلاة الغائب على الفقيدة في لافتة تقول: "رسالة عرفان من أهالي قرية شبرا البهو، ويؤدون صلاة الغائب على زوجة الدكتور محمد الهنداوي".

في السياق ذاته، عبر عدد من أهالي القرية عن اعتذارهم على صفحات التواصل الاجتماعي، فقال أحدهم إن الاعتذار لفتة طيبة ومبادرة كريمة من أهالى وشباب قرية شبرا البهو الطيبين المخلصين لمعالجة وإصلاح ما أفسدته قلة غير واعية في حق الدكتور محمد مصطفى الهنداوي، وحق زوجته المرحومة بإذن الله، الدكتورة سونيا عبدالعظيم عارف.