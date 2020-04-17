الإمارات تحظر على البنوك فصل أو تخفيض أجور مواطنيها

وجّه البنك المركزي الإماراتي المصارف العاملة في البلاد كافة، بالحفاظ على المواطنين العاملين لديها، وعدم فصلهم أو خفض رواتبهم، ضمن إجراءات الاستجابة لتفشي فيروس كورونا المستجد.

ونقلت صحيفة "الإمارات اليوم" عن بيان أصدره البنك، مساء الخميس، قوله: "نظراً إلى الظروف المرتبطة بتداعيات انتشار (كوفيد 19)، قررت اللجنة العليا المعنية بمتابعة تنفيذ استراتيجية التوطين في القطاع المالي، تأجيل تحقيق مستهدفات عام 2020، بشرط المحافظة على الموظفين المواطنين وعدم الاستغناء عن خدماتهم".

وبحسب وكالة "بلومبيرغ"، فإن القرار لا يشمل الموظفين الإماراتيين الذين استقالوا أو خرقوا واجبات العمل التي تستدعي فصلهم، كما أكد على عدم إمكانية خفض رواتب العمال استجابة لتفشي الفيروس أيضاً.

سمحت الدولة الخليجية، في وقت سابق، للشركات الخاصة بتغيير عقود الموظفين، مما سمح لها بتخفيض الرواتب وتمديد الإجازات. الغالبية العظمى من العاملين في القطاع الخاص هم من المغتربين.

سجلت الإمارات حتى اليوم، نحو 5825 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، إلى جانب 35 وفاة، فيما تعافى ما يقرب من 1100 مصاب.