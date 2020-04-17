بيان من النيابة السعودية بشأن خاطفة أطفال الدمام

أصدرت النيابة العامة السعودية، اليوم الجمعة 17 أبريل/نيسان، بيانا عاجلا بشأن خطف أطفال الدمام.

وقالت النيابة السعودية، في بيان نشرته قناة "الإخبارية" السعودية الرسمية إنها وجهت اتهاما لأربعة سعوديين ويمني في قضية خطف الأطفال الثلاثة في الدمام.

وتابعت قائلة: "تم توجيه اتهام لخاطفة بممارسة أعمال السحر والشعوذة وحرمان المخطوفين من التعليم".

وأوضحت النيابة السعودية في بيانها: "تم توجيه اتهام إلى الخاطفة بالتواطؤ مع متهمين آخرين لإبداء أقوال كاذبة أمام الجهات الرسمية".

وقالت النيابة إن المتهم الثاني شارك في خطف الطفل الأول، وتستر على المتهمة في خطف الطفلين الآخرين.

وأردفت قائلة: "الخاطفة حرمت المخطوفين من الهوية الوطنية وتم نسبهم إلى غير آبائهم الشرعيين".

ووجهت النيابة السعودية اتهام الخطف العمد إلى خاطفة للأطفال الثلاثة في الدمام.

وطالبت النيابة بمعاقبة المتهمين الرابع والخامس بعقوبات مغلظة مع حفظ الحقوق الخاصة.

#النيابة_العامة تطالب بحد الحرابة على المتهمين الأول والثاني والثالث في قضية #خاطفة_الدمام#الإخبارية_عاجل — الإخبارية عاجل (@EKH_brk) April 17, 2020

​بينما طالبت النيابة بتطبيق "حد الحرابة" على المتهمين الأول والثاني والثالث في قضية "خاطفة الدمام".