طلب من أمير عسير لمراسل تلفزيوني على الهواء... فيديو

طلب تركي بن طلال، أمير منطقة عسير، من مراسل شبكة "العربية" الالتزام بالإجراءات الاحترازية الصادرة من وزارة الصحة.

وخلال لقاء على الهواء مباشرة، حثّ الأمير تركي بن طلال، المراسل، على التباعد المجتمعي لمسافة متر على الأقل للحد من انتشار وباء كورونا.

#نشرة_الرابعة | مراسل العربية ⁦@BinMusaad⁩ يدخل غرفة العمليات المشتركة لإدارة أزمة #كورونا في #عسير، ويلتقي داخلها بأمير المنطقة تركي بن طلال pic.twitter.com/wUObwQR0x1 — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) April 16, 2020

وقال ابن تركي للمراسل بعد اقترابه منه: "متر للخلف من أجل التباعد"، ثم شرح الأمير طريقة مراقبة غرفة العمليات المشتركة بالمنطقة لكافة المحافظات والمدن.

وأوضح أمير عسير أن "الغرفة تضم مجموعة من الأشخاص المُتخصصين وعلى تواصل دائم بكافة الخدمات ومديري القطاعات الخدمية".

وكان وزير الصحة السعودي، توفيق الربيعة، قد أعلن أن أعداد مصابي كورونا تضاعفت تقريبا خلال أسبوع، ما يشكل تحديا للجميع.

وشدد الربيعة، خلال مؤتمر صحفي في الرياض، على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لتجاوز هذا التحدي.

كما أكد على ضرورة البقاء في المنازل، وعدم الخروج إلا للضرورة، قائلا: "إذا التزمنا جميعاً سوف نصل إلى بر الأمان".