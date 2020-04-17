الإمارات... قرار من "العليا لإدارة الأزمات والطوارئ" بشأن مكافحة كورونا

قررت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والطوارئ في دبي برئاسة منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، تمديد برنامج التعقيم الشامل في الإمارة على مدار 24 ساعة يومياً ولمدة أسبوع إضافي.

وقالت صحيفة "البيان" إن القرار يأتي في ضوء النجاح الذي حققه الإجراء الذي تم تطبيقه في دبي منذ يوم 4 أبريل/نيسان الجاري، في السيطرة على الوضع المتعلق بانتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأكدت اللجنة الاستمرار بالعمل بنظام تصاريح الخروج ذاته خلال الأسبوع المقبل، منوهةً أن الفريق المعني بتصاريح الخروج في شرطة دبي يعمل بأقصى طاقة لإصدارها في أسرع وقت ممكن، بما ييسر على الجمهور سواء مواطنين أو مقيمين الحصول على احتياجاتهم الغذائية والصحية وغيرها من الضروريات الطارئة والعاجلة.

وبشأن القطاعات المستثناة، أوضحت اللجنة أن الأمر سيبقى كما هو عليه بالنسبة للقطاعات الحيوية والخدمات الأساسية التي تم الإعلان عنها قبل أسبوعين، مع بعض التعديلات البسيطة بهدف مزيد من الحماية في ضوء تقييم التجربة خلال الأسبوعين الماضيين، مؤكدة على ضرورة التزام الجميع بالتعليمات والإرشادات الوقائية المُعلنة من قبل وزارة الصحة.

واختتمت اللجنة بمناشدة جميع أفراد المجتمع الالتزام بالبقاء في البيت وتفادي الخروج إلا للضرورة القصوى، وطالبت الالتزام الكامل بالتعليمات والتي يتم تعديلها وفقا لاحتياجات الموقف وتقييم أبعاده، حيث سيتعرض المخالفون من غير الملتزمين للمساءلة القانونية، إذ أن النجاح الذي تم رصده خلال الأسبوعين الماضيين من جراء تقييد الحركة أثبت أثره الكبير في تحجيم فرص انتشار الفيروس، وسهولة رصد الحالات المصابة، وعزلها، وتحويل المخالطين إلى الحجر الصحي، ما يجنّب المجتمع خطر انتشار الوباء، إذ يبقى التزام الجمهور وتعاونه أحد أهم العوامل التي ستساهم في سرعة إنهاء هذه الأزمة العابرة.