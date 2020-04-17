بينها أجهزة تنفس... سوريا تتسلم دفعة مساعدات طبية روسية خاصة بمكافحة "كوفيد 19"

موسكو - سبوتنيك. وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك":

الدفعة الأولى تتضمن 50 جهاز تنفس اصطناعي ونحو 10 آلاف أداة اختبار لفحص فيروس كورونا و1000 لباس واق ضد الفيروس متكرر الاستخدام و1000 لباس واق للاستعمال مرة واحدة.

وتشمل الدفعة الثانية من المساعدات الطبية الروسية 150 جهاز تنفس اصطناعي ومن المرتقب أن تصل في 20 نيسان/أبريل الجاري.

وأعلنت وزارة الصحة السورية، اليوم الجمعة، تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 38 حالة تعافت منها 5 حالات وتوفيت حالتان.