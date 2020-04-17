تسجيل
20:02 GMT17 أبريل/ نيسان 2020
مباشر
    بحث

    نبيل القروي: وباء الفقر أخطر على تونس من وباء "كورونا"

    © REUTERS / ZOUBEIR SOUISSI
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic3.img.sputniknews.com/img/104314/37/1043143736_0:124:3200:1924_1200x675_80_0_0_5ae9b96dd4a8315a25473f17f718106f.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202004171045203259-%D9%86%D8%A8%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%88%D9%8A-%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D8%B1-%D8%A3%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%85%D9%86-%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7/

    قال رئيس حزب "قلب تونس" نبيل القروي، اليوم الجمعة 17 أبريل/نيسان، إن وباء الفقر أخطر على تونس من وباء "كورونا".

    وجاءت تصريحات القروي في مقابلة مع موقع "التونسيون" التونسي، والذي تحدث فيها عن تجربته في محاربة "الفقر" في البلاد.

    وأشار القروي إلى أنه قدم عددا من المقترحات التضامنية للخروج من تداعيات أزمة وباء كورونا.

    © REUTERS / ZOUBEIR SOUISSI
    نبيل القروي: "قلب تونس" مع تشكيل حكومة وحدة وطنية دون إقصاء...فيديو

    وقال رئيس حزب "قلب تونس": "سأكون شجاعا مثل البداية، منذ 3 سنوات كنت أتنقل في كل الجهات، واكتشفت أنه كانت ثمة فئة من التونسيين في حجر اقتصادي مثل الحجر المنزلي الحالي".

    وتابع بقوله: "اكتشفت وجود أعداد كبيرة من التونسيين، لا يستطيعون تأمين شروط الحياة الدنيا لأنفسهم أو عائلاتهم أو أطفالهم، ويعانون من تسونامي فقر".

    ولفت الانتباه إلى أن جمعية "خليل تونس" الخاصة به  نفذت مبادرة أولى من نوعها لتنظيم حملات الشفاء في القرى التونسية المختلفة، والتي تعاني من قصور في الخدمات الصحية.

    وتابع بقوله: "نعتز بتلك الأنشطة ونتمسك بها كخيار، لإنقاذ أبناء شعبنا من الجوع والتهميش".

    وقال القروي:

    "كشفت أزمة جائحة الكورونا للجميع أن الخروج من المأزق، لا يكون إلا عبر إحياء وتفعيل قيم التضامن وعودة الدولة الاجتماعية الراعية، التي تولي أهمية وعناية خاصة للفئات الأفقر، ففي زمن الأزمات تعيد الإنسانية اكتشاف ذاتها، أي اكتشاف القيم المبنية على التكافل والتضامن والتآزر، وأن يكون الغني في مساعدة الفقير".

    وكشف القروي عن وضع حزب "قلب تونس" برنامج يقوم على إحداث تعديل تدريجي في المنوال الذي تسير عليه الحكومة لخدمة قضيتنا المركزية ألا وهي "مقاومة الفقر".

    وتابع: "لكننا نلاحظ أن الحكومات بما فيها الحكومة الحالية التي جاءت بعد ثورة كانت مطالبها بالأساس اجتماعية صرفية، مثل الحق في التشغيل والكرامة واحترام الذات الانسانية،  نجد أن هذه الحكومات للأسف هي أقرب للتواصل لا للقطيعة،  مع منوال التنمية الذي قامت عليه ثورة المحرومين في الهامش التونسي، في سيدي بوزيد والقصرين وتالة والكاف وحي التضامن".

    واستمر بقوله: "هي للأسف حكومات سقطت في اعادة إنتاج منوال تهاوى وتداعى وانتهى، وهنا نجد أن الحكومة ما تزال تتعامل مع الفقراء والمهمشين كمتسولين لا كمواطنين كاملي الحقوق، و خاصة الحق في العيش الكريم بما يحفظ إنسانيتهم".

    © REUTERS / ZOUBEIR SOUISSI
    نبيل القروي يصف تشكيل الحكومة التونسية الجديدة بـ"الكفاءات النهضوية"

    وانتقد رئيس حزب "قلب تونس" طريقة إدارة أزمة كورونا من قبل الحكومة بقوله: "بعض السياسات المتبعة الآن، لا يمكن لها إلا أن تساهم في مزيد من تعميق الأزمة".

    وتابع القروي: "نلاحظ أن سياسات الحكومة بدأت تخلق المزيد من الانقسام المجتمعي، عبر الإيهام بوجود صراع طبقي بين الأغنياء والفقراء، في حين أن المطلوب هو دعم التماسك المجتمعي، لأنه اساس الاستقرار".

    واستمر قائلا: "الاهتمام بالفقراء والحد من التهميش والاقصاء الاجتماعي،  لا يعني أبدا نشر الحقد والبغضاء تجاه رجال الأعمال وأصحاب المؤسسات وتقديمهم في صورة أعداء الوطن، انطلاقا من مقاربة شعبوية، ستكون مقدمة لفقدان ما تبقى من نسيجنا الصناعي والخدماتي والمؤسساتي".

    وطالب القروي للخروج من الأزمة الحالية بضرورة وجود  دبلوماسية ناجعة، قادرة على كسب وتطوير علاقات تونس مع الخارج.

    وأشار القروي إلى أن الحكومة ينبغي أن تمكن بلادنا من تكوين شبكة علاقات نحن في أشد الحاجة اليها، ستساعدنا دون شك على مراجعة ديوننا باتجاه فسخ الكثير منها وجلب منافع أخرى في شكل ديون ميسرة وهيبات، ولا يمكن لبلادنا بمفردها الخروج من هذه الأزمة، التي أربكت الاقتصاد العالمي .

    انظر أيضا:

    تونس... القروي يدعو الأطراف السياسية إلى تغليب المصلحة الوطنية
    نبيل القروي يصف تشكيل الحكومة التونسية الجديدة بـ"الكفاءات النهضوية"
    بعد دعوة متأخرة إلى مؤتمر برلين... نبيل القروي: نشعر بالحرقة والألم
    نبيل القروي: "قلب تونس" مع تشكيل حكومة وحدة وطنية دون إقصاء...فيديو
    الكلمات الدلالية:
    فيروس كورونا, مستوى الفقر, دعم الفقراء, الفقراء, الفقر, تونس
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    كوفيد-19
     
    عدد المصابين
     
    عدد المتعافين
     
    عدد الوفيات
    للمزيد
    JHU CSSE
    مولتيميديا
    الراقصة سو سيفدا أوزون ترقص على سطح منزلها، برفقة فرقة موسيقية، بسبب الحجر الصحي، كإجراء وقائي ضد فيروس كورونا (كوفيد-19) في تركيا، 13 أبريل 2020
    ماذا يفعل زعيم كوريا الشمالية في ظل كورونا... أبرز صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    يسلبون الأراضي ويقدمون المال من بعدها
    يسرقون وطنك ثم يعطونك منه قليلا
    كيف تتفادى انتقال عدوى كورونا عبر هاتفك؟
    كيف تتفادى انتقال عدوى كورونا عبر هاتفك؟
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك