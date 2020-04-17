رئيس أركان الجيش العراقي يتفقد إجراءات الوقاية من "كورونا"... فيديو

أجرى رئيس أركان الجيش العراقي، الفريق أول الركن عثمان الغانمي، اليوم الجمعة، جولة جوية استطلاعية في العاصمة بغداد، واطلع خلال الجولة، التي رافقه فيها قائد طيران الجيش، على إجراءات تطبيق الحجر الصحي الوقائي من فيروس كورونا في العاصمة العراقية، مؤكداً ضرورة عدم التهاون في الإجراءات الواجب اتباعها.

ووفقا لوزارة الدفاع العراقية، فإن الغانمي أشاد بالقوات الأمنية والدوائر الخدمية التي تبذل جهوداً كبيراً من أجل الحفاظ على سلامة المواطنين والحد من انتشار هذا الوباء، واصفا عملهم بالمهمة الوطنية الكبيرة لحماية أرواح المواطنين ومنع انتشار الفيروس في العراق.

كما نشرت وزارة الدفاع العراقية، عبر صفحتها على فيسبوك، شريطا مصورا يظهر الجولة الاستطلاعية لرئيس الأركان.

وأعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الجمعة، تسجيل 48 إصابة جديدة بوباء كوفيد-19 وحالة وفاة واحدة ليصبح إجمالي عدد الإصابات 1482 إصابة وإجمالي الوفيات 81.

وتتزايد المخاوف في العراق من تفشي وباء "كوفيد 19" على نطاق واسع، واتخذت الحكومة حزمة إجراءات لمواجهة الوباء، منها حظر التجوال وتعليق الرحلات الجوية وتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس.