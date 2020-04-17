"أنصار الله": إحباط 5 هجمات في 3 محافظات ساندها التحالف بـ 35 غارة

أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، اليوم الجمعة، مقتل وإصابة العديد من الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، في مواجهات بمحافظات مارب والجوف وصعدة في اليمن.

القاهرة – سبوتنيك. وقال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية الموالية لـ "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، في بيان على صفحته الرسمية على "فيس بوك": "تمكنت قواتنا من التصدي لخمسة زحوفات، منها زحفان على مديرية صرواح بمحافظة مأرب (شمال شرقي اليمن)، تم خلالهما تدمير 4 مدرعات بصواريخ موجهة".

وأضاف أن الجماعة "صدت زحفاً ثالثاً على مديرية خب والشعف في محافظة الجوف (الحدودية مع السعودية)، وزحفين آخرين على منطقة الملاحيظ (مديرية الظاهر جنوب غربي صعدة) الحدودية قبالة جيزان، بإسناد جوي لطائرات العدوان، إضافة إلى محاولة تسلل باتجاه مواقع في مجازة (مديرية باقم شمالي صعدة) قبالة عسير".

ووفقاً للعميد سريع: "تم تدمير عدد من المدرعات، وسقط عشرات القتلى والجرحى في صفوف العدو، وإجباره على التراجع والانكسار، ولم يحرز أي تقدم".

وأشار المتحدث العسكري إلى "شن طيران العدوان خلال الـ 24 ساعة الماضية، 35 غارة جوية منها 27 غارة على مديريات صرواح ومجزر ومدغل في محافظة مارب، و8 غارات على مديريتي خب والشعف بمحافظة الجوف".