أنقذها أثناء دوريته... شرطي سوري يتبرع بالدم لحالة إسعافية احتاجت فصيلة دم نادرة

كرمت قيادة شرطة محافظة حلب السورية، الشرطي عمران قسوم، من مرتبات وحدة المهام الخاصة، بعد قيامه بالتبرع بالدم لحالة إسعافية احتاجت فصيلة نادرة، اليوم الجمعة، أثناء قيامه بالدورية المكلف بها.

عن طريق الصدفة تواجد الشرطي عمران وزملاؤه أثناء قيامهم بدورية لضمان حظر التجول قرب مشفى التوليد في مدينة حلب، عندما احتاجت سيدة لدم من زمرة "أو سلبي" (وهي زمرة نادرة)، وطلبت عائلة السيدة المساعدة، فقام الشرطي عمران بالتبرع بالدم وأنقذ السيدة.

وبحسب ما ذكرته صفحات مطلعة أن السيدة ولدت بخير وأنجبت طفلة.

وقام اللواء عصام الشلي قائد شرطة محافظة حلب بتكريم الشرطي عمران قسّوم من مرتب وحدة المهام الخاصة بحلب على موقفه الإنساني وتبرعه بالدم بالوقت المناسب.