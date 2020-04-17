هجوم لاذع لوزير الإعلام في صنعاء على المبعوث الأممي

شن وزير الإعلام، الناطق باسم حكومة الإنقاذ الوطني المشكلة من جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في صنعاء، ضيف الله الشامي، اليوم الجمعة، هجوماً لاذعاً على المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث.

القاهرة - سبوتنيك . ونقلت قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله"، عن الشامي، قوله: "كل ما أراد العدوان (التحالف) التصعيد عسكرياً يسعى لمغالطة الرأي العام العالمي واليمني بادعاء الحرص على السلام، ويتدخل مبعوث الأمم المتحدة ليشكل غطاءً للمغالطة الإعلامية لقوى العدوان".

وأضاف: "تصريحات المبعوث الأممي قريبة جداً لتصريحات ناطق تحالف العدوان ولم يعد هناك فرق بين مضمون حديث الطرفين".

ووصف الشامي، وهو عضو المكتب السياسي لـ"أنصار الله"، "تصعيد العدوان عسكرياً منذ إعلانه وقف النار المزعوم بالأكبر منذ فترة ما قبل هذا الإعلان"، مؤكداً "الحق في الرد على اعتداءات قوى العدوان وفق مسار الردع الذي رسمته قواتنا المسلحة".

واعتبر "مبادرة الوفد الوطني (أنصار الله) هي الحل الصحيح للأزمة"، مضيفاً أن "المماطلة والمراوغة لا تفضي لأي حلول".

وشدد على "عدم القبول إلا بالحل الشامل الكامل الذي يحفظ سيادة واستقلال اليمن".

وختم بالقول: "لن نقبل إلا بالحل الشامل الكامل الذي يحفظ سيادة واستقلال اليمن، والصمود والتصدي هو خيارنا لمواجهة خطوات قوى العدوان".