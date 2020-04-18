"خبر مضحك مبك"... حمد بن جاسم يعلق على قرار دول الخليج بشأن "كورونا"

قال رئيس الوزراء القطري الأسبق، الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، إن "فكرة إنشاء شبكة أمان غذائية بين مجلس التعاون الخليجي، بحاجة إلى احترام للعقل الخليجي لكي تتوفر لها المصداقية".

وقال حمد بن جاسم، عبر "تويتر": "قرأت خبر اقتراح إنشاء شبكة أمان غذائية بين دول مجلس التعاون، لكني لا أفهم كيف سنرسل نحن في قطر مساهمتنا من المواد الغذائية أو كيف سنتلقاها. هل سيتم ذلك عبر عمان والكويت أم سيكون بشكل مباشر".

— حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) April 17, 2020

وأضاف: "خبر مضحك مبك في الوقت نفسه، ينقصه أقل القليل من الاحترام للعقل الخليجي الذي لا بد منه كي يتوفر الصدق".

إلا أنه استدرك قائلا: "ومع ذلك فأنا لا أشك بجهود دولة الكويت الشقيقة التي كان لها الفضل أساسا في اقتراح تأسيس مجلس التعاون بداية، وهو ما يضفي على الاقتراح بعض الأمل والتفاؤل"، مشيرا إلى أنه سبق أن طرح فكرة إنشاء مخزون دوائي وتوطين صناعة الدواء في دول مجلس التعاون، لكنها "كانت أحلاما انطفأت مع أزمة حصار قطر التي ستحل ذكراها الثالثة قريبًا"، حسب قوله.

— حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) April 17, 2020

​ووافقت دول مجلس التعاون الخليجي، يوم الخميس الماضي، على اقتراح كويتي بإنشاء شبكة غذائية خليجية موحدة لتحقيق الأمن الغذائي.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، عن وزارة التجارة في البلاد، قولها إن الدول الأعضاء كلفت الأمانة العامة للمجلس بالدراسة الفنية للمقترح، وإقرار موافقة نهائية عليه عند إنجازها.